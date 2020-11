José et Liliane “Scènes de ménages”: Accueillent cet invité de taille et très (très) spécial!

José et Liliane: Régulièrement dans Scènes de ménages, des guest stars font leur apparition. En plus de dix ans de programme, de grands noms du métier ont fait quelques passages remarqués. Cette fois-ci, José et Liliane vont recevoir la visite d’un invité très particulier.



Scènes de ménages accueille un proche de l’un des acteurs

Les invités créent le buzz



Devenu l’un des programmes phares de M6, Scènes de ménages ne cesse de battre des records d’audience. En effet, les couples présents dans la série à sketch sont aujourd’hui de véritables stars. Au cours des saisons, certains duos ont disparu. Mais José et Liliane campent des personnages incontournables. En outre, ils comptent un grand nombre d’admirateurs. Tout comme Huguette et Raymond, Camille et Philippe, Emma et Fabien ou encore Léo et Leslie. Mais en plus de ces personnages principaux, certaines stars n’hésitent pas à apparaître dans le programme. Au fil des années, les fans de Scènes de ménages ont pu découvrir les visages de célébrités. Tels que l’humoriste Jamel, l’ancien rugbyman Sébastien Chabal, Adriana Karembeu ou encore Michel Galabru. Et ce ne sont que quelques exemples.



D’ailleurs, les scénaristes ont très bien compris que cette formule plaisait au public. Malgré la concurrence d’autres séries, Scènes de ménages continue de se maintenir au top des audiences. Pourtant, la production ne veut pas s’endormir sur ce succès. Et régulièrement, les téléspectateurs ont droit à de petites surprises.



Tournage sur @scenesdemenage avec le formidable François Feroletto… Le vrai mari de Valérie ! Une bouffée d’air frais en ces temps obscurs. Quel plaisir ! @fredericbouraly @valeriekarsenti @françoisferoletto@scenesdemenage pic.twitter.com/3ODEtlNutF — Frédéric Bouraly (@fredericbouraly) November 3, 2020

Un invité très spécial !



Marié depuis de nombreuses années à l’écran, José et Liliane forment un couple parfait. Lui, maire du village, et elle en charge de la Culture à la mairie. Même s’il s’agit d’une fiction, les aficionados de l’émission ne peuvent imaginer les deux comédiens l’un sans l’autre. Pourtant, dans la vie réelle, ils ont chacun leurs compagnons. Frédéric Bouraly l’interprète de José est un homme heureux en ménage. Et Valérie Karsenti est l’épouse de François Feroleto, un comédien bien connu. Sur Twitter, Frédéric Bouraly vient d’annoncer une grande nouvelle. Puisque cette saison, Scènes de ménages va accueillir le vrai mari de Liliane !



En fait, il ne s’agit pas de sa première apparition dans le spectacle quotidien. Car il y a quelques années, il avait déjà interprété le professeur de chinois de José et Liliane. Mais rassurez-vous, l’ambiance devrait être très détendue sur le plateau. Car même si Liliane va se retrouver ” avec ses deux maris “, les deux hommes se connaissent très bien. De plus, les deux couples seraient très proches dans la vie. En effet, ils se retrouvent régulièrement pour passer la soirée ensemble. D’ailleurs, Frédéric Boulary le confirme. ” On se connaît bien tous les quatre. Avec Valérie, François et ma femme, on fait des bouffes, on part parfois un peu en vacances ensemble “. Dès lors, il n’y aura certainement pas de clash en perspective. Cette rencontre ne devrait pas être le théâtre d’une nouvelle scène de ménage !



L’arrivée du vrai mari de Liliane va probablement connaître un grand succès. Puisque les téléspectateurs semblent véritablement friands de ces rebondissements. Et comme le dit la formule, suite au prochain épisode !