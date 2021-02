Josiane Balasko brise le silence sur les accusations d’incestes de Richard Berry !

Josiane Balasko sort du silence et partage une publication lourde de sens sur son compte Instagram. L’actrice soutient la démarche de Coline Berry contre son père, l’acteur Richard Berry. LDPeople vous explique tout dans la suite de l’article.

Josiane Balasko choisit son camp

Josiane Balasko a été l’épouse de Philippe Berry, le frère de Richard Berry. Il était sculpteur et ensemble ils ont eu une fille, Marilou Berry ainsi qu’un fils adoptif, Rudy Berry. La fille de Josiane Balasko est elle aussi actrice et avait déjà fait part de son soutien à Coline, sa cousine. Elle expliquait même que pendant des années, sa famille proche était la seule à ne pas dire que Coline était folle. Car depuis plus de sept ans déjà, la fille de Richard Berry l’accuse de violences déplacées et de corruption de mineure.

C’est la parution du livre de Camille Kouchner qui a mis le feu aux poudres. Les révélations qu’elle fait dans ce livre à propos de son beau-père, Olivier Duhamel, sont retentissantes. Elles permettent ensuite à des milliers de témoignages de voir le jour. Le collectif féministe « Nous Toutes » a ensuite pris le relais en créant un hashtag « MeTooInceste » qui rend enfin visible toutes ces terribles agressions. Coline Berry revendique donc de nouveau ces accusations. Et cette fois, elle reçoit publiquement le soutien de personnalités publiques. Dont Josiane Balasko fait donc partie depuis sa publication Instagram du 4 février.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par JosianeBalasko (@josianebalaskooff)

La fin du silence

Josiane Balasko rejoint donc la démarche de sa fille Marilou Berry qui vise à apporter de la visibilité et de la crédibilité aux propos de Coline Berry. En partageant cette publication du compte Instagram de « Nous Toutes », elle prend officiellement partie du côté de la victime présumée. Richard Berry continue de nier les faits et les internautes sont partagés. Dans l’essentiel néanmoins, l’opinion s’accorde pour dire que la justice doit faire son travail et qu’il est primordial de libérer la parole sur des sujets si graves.

Comme lors du premier mouvement « MeToo », c’est le monde des personnalités publiques liées au cinéma qui écope de la première vague dans les médias. Mais d’autres suivront certainement. Aussi, des numéros d’urgence sont mis en place à la hâte afin de venir en aide aux victimes. Mais également pour venir en aide aux agresseurs. En effet, leurs agissements sur les mineurs ne pourront être empêchés à terme que si ils reçoivent de l’aide. Josiane Balasko ne s’est pas exprimé davantage sur le sujet. Mais la publication sur son compte Instagram est suffisamment éloquente.

La justice va suivre son cours et LDPeople vous tiendra évidemment informé de la suite des événements. Josiane Balasko a pris position et pas de doutes que d’autres, proches ou moins proches de Coline Berry ou de son père, feront de même dans les jours à venir. De tels sujets ne peuvent plus rester sous silence. La société prend aujourd’hui conscience d’un phénomène souterrain qu’elle se refuse à laisser courir davantage.