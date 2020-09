Journée sans voiture à Paris : les Parisiens sont restés chez eux !

Paris désert

Des touristes égarés

En parcourant le quartier de l’Opéra, on croise des touristes désemparés qui ont dû laisser leur voiture au parking en découvrant l’opération sur les réseaux sociaux. « Avec la pluie, on aurait bien utilisé la voiture », explique Pierre, 43 ans, originaire de Dijon qui accompagne sa famille. Les Dijonnais ont décidé de visiter le Musée d’Orsay et vont prendre un taxi. Ces véhicules étant autorisés. Les rares touristes étrangers utilisent d’ailleurs les services des taxis et des VTC. Les véhicules de secours sont aussi, bien sûr, autorisés. Il y a eu de nombreuses dérogations. Un Parisien croisé rue de la Paix se désespère de la fermeture de certaines lignes de métro comme la ligne 14 ce dimanche. « Ce dispositif me met vraiment dans l’embarras », enrage ce passant. Ceux qui roulent malgré tout ont chacun une bonne raison de prendre leur véhicule.