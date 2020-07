Joy et Jade abandonnées par Laeticia Hallyday? Ou est-elle partie!

Depuis qu’elle a enfin rejoint son compagnon Pascal Balland, Laeticia Hallyday veut vraiment profiter de chaque moment avec son chéri. Après une halte très médiatisée à Paris, les deux amoureux sont partis en direction de la péninsule italienne avant d’arriver en Grèce. Une virée dans le bassin méditerranéen en couple. Les deux enfants de Laeticia : Joy et Jade ne font partie du périple.

Leaticia Hallyday et ses filles de retour en Europe

Après une longue période de séparation liée à la crise du Covid-19, la veuve de Johnny Hallyday a rejoint son chéri Pascal Balland, fin juin, à Paris. Elle était ravie. Son passage par la capitale lui a permis de parvenir à un accord définitif avec Laura Smet. Un compromis qui met fin à une bataille judiciaire qui durait depuis de longs mois. Laeticia Hallyday a pu fêter cette bonne nouvelle avec Pascal Balland avec qui elle vit depuis une année maintenant. Les deux amoureux ont décidé de se rendre en tête à tête en Grèce. Joy et Jade sont restées dans l’hexagone.

Laeticia Hallyday: Virée en amoureux dans les Cyclades

Après une halte italienne, Laeticia est arrivée dans une île des Cyclades prisée de la Jet Set : Hydra. Elle a partagé l’information à travers une story postée sur son compte Instagram, le 7 juillet dernier. Jade a aussi donné des nouvelles et évoqué son lieu de vacances via un cliché dévoile sur Instagram. Elle est en villégiature à Agde, fief de la famille Boudou depuis plusieurs décennies. Les deux filles se détendent là-bas avant de retrouver leur mère partie se ressourcer.

La réconciliation avec André Boudou

Après plusieurs années de tension, Laeticia et son père, André Boudou, se sont maintenant réconciliés. « André est extrêmement présent dans sa vie. Il l’appelle très régulièrement sur son portable pour lui poser de nombreuses questions », indiquait il y a peu de temps un proche de la veuve du taulier dans l’hebdomadaire Paris Match. C’est donc dans une ambiance sereine que les filles de Johnny Hallyday ont pu revoir leur grand-père. Pour l’immense joie de Laeticia, comblée depuis qu’elle a retrouvé Pascal Balland.

Laeticia Hallyday

Ver esta publicación en Instagram 𝐒𝐞𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐢𝐧 𝟐 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐡💞 Una publicación compartida de Jade Hallyday (@jadehallyday) el 18 Jun, 2020 a las 2:34 PDT

La succession de Johnny Hallyday : un feuilleton

Le différend entre Laeticia Hallyday et les deux aînés de Johnny : David Hallyday et Laura Smet a laissé des traces. La veuve de Johnny a été sous le feu des critiques et il a bien fallu qu’elle fasse des concessions. Cela a abouti à un accord qui semble satisfaire les deux parties. Même plusieurs années après sa mort, Johnny Hallyday continue d’être au cœur de l’actualité. Ses titres passent régulièrement à la radio, des spectacles en son honneur sont prévus. Par ailleurs, Jean-Baptiste Guegan, sosie vocale du taulier cartonne. Ses disques se vendent très bien et ses spectacles font le plein. Il a même prévu un concert à Bercy. Une véritable consécration. Le chanteur vient combler un vide. De nombreux fans de Johnny se sentent orphelins.