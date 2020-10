Joy Hallyday est “une showgirl” d’après sa mère, cette publication crée polémique sur la toile

Joy Hallyday est la fille cadette de Laeticia Hallyday. En 2004 et en 2008, Johnny et Laeticia Hallyday adoptent deux enfants. Deux petites filles de quelques mois à peine, d’origine vietnamienne, qu’ils prénomment Jade et Joy. Depuis la disparition de leur papa, le 6 décembre 2017, elles et leur maman sont plus soudés que jamais. Sur le compte Instagram de la veuve du rockeur apparaissant donc régulièrement des photos d’elle en compagnie de ses princesses. Mais des propos récents de Laeticia Hallyday ont offusqués certains de ses fans. Car elle décrit Joy, sua cadette, comme étant une showgirl.

Joy Hallyday n’aura pas le même destin que sa sœur aînée ?

Jade et Joy Hallyday sont très proches de leur maman. Et d’autant plus depuis que Johnny Hallyday n’est plus de ce monde. C’est lors d’une interview pour Le Parisien, publiée le 21 octobre dernier, que la veuve du rockeur se confie. Et pour une fois, elle va oser parler plus amplement de ses filles. Car elles ont beau avoir eu la même éducation, elles ne sont pas identiques et chacune à sa personnalité. Joy Hallyday serait donc, d’après sa mère, davantage une showgirl que sa sœur. Si les réseaux sociaux laissent supposer le contraire, c’est dont simplement parce que Jade est plus âgée que Joy Hallyday.

Les fans du clan Hallyday apprendront alors que Jade envisage de suivre l’engagement humanitaire de sa mère. Tandis que d’après Laeticia Hallyday, sa cadette a davantage hérité de son père. Joy Hallyday se préparerait-elle à prendre la relève de la carrière musicale de son papa ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais pour la maman de Jade et de Joy Hallyday, il semble clair que l’aînée suivra les traces de sa mère et que la cadette suivra celles de son père.

Laeticia Hallyday est très fière de ses deux princesses

Jade et Joy Hallyday sont déjà des jeunes filles très mâtures pour leurs âges. À 16 et 12 ans, elles sont confrontés à des situations délicates auxquelles elles n’avaient pas le choix de faire face. D’abord, dès leurs naissances elles sont des personnalités célèbres grâce, ou à cause, de qui sont leurs parents. Ensuite, elles ont du se montrer forte et résiliantes pour faire le deuil de leur père. Elles n’avaient alors que 13 et 9 ans mais ont su s’adapter et surmonter ce drame. Solidaires de leur maman, Jade et Joy Hallyday savent que ce ne sont pas les dernières épreuves que la vie leur réserve. En effet, Laeticia Hallyday est très fière de pouvoir compter sur ses filles pour affronter les aléas de la vie. Sur le modèle de leur père, elles ne baisseront jamais les bras.

Les fans du clan Hallyday se réjouissent de savoir les filles de Johnny Hallyday sous le regard bienveillant de Laeticia. Mais certains sont tout de même choqués qu’elle parle d’elles en détails dans les médias. Beaucoup les voient encore comme des petites filles qu’il faut protéger par dessus tout.