Joy Hallyday et Emma Smet: le gros clash! les raisons sont très surprenantes !

Joy Hallyday étonne ses fans, en ce moment, en ayant un comportement inhabituel sur les réseaux sociaux. Son attitude déroute aussi sa famille. Ses relations avec Emma Smet, la fille de David Hallyday connaissent des soubresauts.

Joy Hallyday a longtemps été très proche d’Emma Smet, la fille de David Hallyday. Mais le conflit concernant l’héritage de Johnny Hallyday qui a opposé leurs parents respectifs durant plus de 2 ans, a changé la donne. Récemment, les enfants aînés de Johnny Hallyday et sa veuve Laeticia, sont parvenus à signer un compromis. Mais entre Joy et Emma qui étaient si proches sur les réseaux sociaux, le froid s’est installé.

Ver esta publicación en Instagram Missing those days🌊🥺💘 #bioluminescentwaves Una publicación compartida de Jade Hallyday (@jadehallyday) el 16 May, 2020 a las 8:40 PDT

Joy Hallyday et Emma Smet : une amitié brisée

Durant une période, Emma Smet et Joy Hallyday échangeaient régulièrement des messages sur Instagram. Le magazine people Voici mettait d’ailleurs en avant cette amitié entre les deux enfants de stars. Joy Hallyday avait liké et envoyé plusieurs commentaires sympathiques sous les photos d’Emma Smet. « Ce n’est pas parce que leurs parents s’affrontent que les enfants doivent être impliqués dans cette bagarre », indiqué Voici qui posait la question : « Finalement, c’était eux qui donnaient l’exemple ? ». Avec ce que l’on a pu constater récemment, il apparaît que non et on peut se demander si depuis les enfants ne se seraient pas engagés dans une relation malsaine.

Emma Smet en plein tournage sur la Côte d’Azur

Emma Smet a récemment publié sur Instagram un cliché d’elle, à Sète, sur la plage des 3 digues, où a lieu le tournage de la série de TF1 Demain nous appartient dont elle fait partie des protagonistes. Alors que la publication a été aimée par une de ses tantes Darina Scotti, Joy Hallyday, de son côté, n’a pas réagi. Les deux enfants de stars sont-elles en froid ? Emma Smet profite à fond du climat méditerranéen. De son côté Joy Hallyday est en France, avec sa sœur Jade. Les deux filles ont longtemps été confinées à Los Angeles à cause la crise sanitaire du Covid-19. Les frontières étaient fermées et il était impossible de prendre l’avion plus tôt pour revenir en France.

Ver esta publicación en Instagram 𝙏𝙝𝙞𝙨 𝙠𝙞𝙣𝙙 𝙤𝙛 𝙁𝙧𝙞𝙙𝙖𝙮 𝙣𝙞𝙜𝙝𝙩 🍔🌴 Una publicación compartida de Jade Hallyday (@jadehallyday) el 6 Mar, 2020 a las 10:46 PST

Joy Hallyday a le cœur brisé

Joy Hallyday est très inquiète car sa mère a de fortes chances de vendre les maisons dans lesquelles elles ont vécues aux Etats-Unis comme en France. La célèbre maison de Marnes-la Coquette, où Johnny est décédé en décembre 2017, devrait être mise en vente, tout comme celle de Los Angeles. Les charges seraient trop coûteuses pour la veuve. Il faut faire intervenir du personnel pour s’occuper de ces demeures. Pour Laeticia, c’est aussi un moyen d’effacer les traces du passé et reconstruire sa vie de manière plus apaisée avec Pascal Balland, son nouveau compagnon dans une demeure moins chargée sentimentalement. Même plus de deux ans après sa mort, la trace de Johnny Hallyday reste forte dans les esprits. Ses tubes sont encore souvent diffusés à la radio ou à la télé.