Joy Hallyday partage des images de ses vacances sur l’île paradisiaque de Saint-Barthélemy sur son compte Instagram avec de très beaux moments de complicité mère-fille avec Joy, sa cadette.

C’est sur l’île des Antilles que Laeticia Hallyday a décidé de passer ses vacances dans un endroit qui lui est cher, un petit coin de paradis où son mari Johnny Hallyday est enterré. Un endroit où elle a passé tant de bons moments avec le taulier trop tôt disparu. Laeticia a donc décidé de s’octroyer quelques jours qui lui permettront peut-être de faire tomber la pression après des mois et des semaines difficiles qui ont finalement abouti à un accord concernant l’héritage de son mari et qui aurait dû normalement calmer les choses après une très longue procédure.

Même si juridiquement les choses semblent aujourd’hui établies, il paraît bien que la réconciliation ne soit pas à l’ordre du jour entre Laeticia Hallyday et Laura Smet. Car effectivement, cette dernière ne semble pas prête à enterrer la hache de guerre et ne désire en aucun cas faire la paix avec son ex-belle-mère tant qu’elle lui reproche la manière dont se sont déroulés les événements. Mais malgré ce climat très tendu, Laeticia Hallyday souhaiterait tourner la page de cette histoire qui a défrayé la chronique durant de nombreux mois afin de profiter de temps de quiétude avec sa fille âgée de 12 ans sur l’île qu’elle chérit tant.

Alors que son aînée Jade, qui est devenue aujourd’hui une belle adolescente, s’est éloignée du cercle familial pour passer du temps en compagnie des amis de sa maman, chez Tess Rambaldi la fille de Marie Poniatowski et Pierre Rambaldi, de grands amis de Laeticia, la veuve de Johnny Hallyday s’est rendue sur l’île de Saint-Barthélémy avec sa fille Joy. Lors de ce voyage, d’autres membres du clan les ont accompagnés comme sa grand-mère Mamie Rock ainsi que son ami Maryline Issartier. Laeticia a profité de ces moments de complicité pour partager sur son compte Instagram une story où on avait pu la voir en compagnie de sa fille Joy se déhancher dans un bar sur une musique de Bob Marley. Un joli moment de complicité qui a ravi les followers de la maman de Jade et Joy tout heureux de redécouvrir des sourires après des temps beaucoup plus difficiles. Car si l’aînée de ses filles est loin d’elle aujourd’hui pour passer du temps avec ses amis, Laeticia Hallyday avait visiblement décidé que Joy serait sa priorité cet été et voulait lui témoigner son amour sur ce cliché en apposant la motion très simple, mais très expressive de » love « .

Car il est évident que pour la petite Joy, ces trois dernières années et ces derniers mois en particulier, n’ont pas dû être des périodes de tranquillité et de tout repos au vu des événements qui se sont enchaînés et qui ont dû modifier en profondeur son quotidien. Après la mort de son père adoptif, les articles concernant sa famille et les reportages dédiés aux problèmes d’héritage ont été omniprésents dans les médias et sur les réseaux sociaux. Une hyper présence médiatique dont la petite Joy a bien évidemment dû se rendre compte malgré son jeune âge. Aujourd’hui, la jeune fille semble néanmoins totalement épanouie malgré les bouleversements qu’elle a connus dans sa vie quotidienne. Une jeune fille qui a traversé beaucoup d’épreuves, mais que sa maman a toujours protégé malgré les événements difficiles qui ont émaillé sa jeune existence depuis la disparition de Johnny Hallyday.

Laeticia semble aujourd’hui bien décidée à tourner la page d’un passé compliqué et difficile avec notamment l’arrivée d’un nouvel homme dans sa vie en la personne de Pascal Balland qui devrait d’ailleurs les rejoindre très bientôt sur l’île de Saint-Barth pour passer un bon moment dans une nouvelle famille recomposée. Pour enfin terminer la polémique concernant l’héritage très controversé de Johnny Hallyday Laeticia semble avoir fait un pas pour que les choses puissent se régler enfin dans le calme et la tranquillité. Elle avait d’ailleurs accepté une interview dans laquelle elle revenait sur la finalisation de cette longue transaction » Que l’on propose à David de bénéficier des droits des interprètes des deux albums sur lequel il a travaillé avec son père » Sang pour sang » et » Cadillac « , c’était évident. Et que Laura dispose des droits de la chanson qui porte son nom, ça allait de soi » avait déclaré la maman de Jade et Joy pour tenter de mettre fin à toutes les polémiques après cet accord que beaucoup voyait comme impossible.

Pour la jeune fille, Joy Hallyday, malgré son jeune âge, elle doit évidemment bien se rendre compte qu’elle ne fait pas partie d’une famille comme les autres et que depuis son adoption en 2008, elle fait partie d’un clan dont tous les actes et les gestes sont épiés et analysés par les médias. Lorsqu’elle est arrivée en Europe, Joy a été baptisée au cours du mois de juillet en Suisse dans la petite ville de Gstaad. Le couple Hallyday avec décidé de désigner Jean-Claude Darmon comme son parrain et la célèbre cheffe de cuisine Hélène Darroze comme sa marraine. Deux personnalités qui aujourd’hui sont encore très proches de la petite fille qui réside entre la France et les États-Unis. Une vie hors du commun pour Joy Hallyday, une gamine de 12 ans qui devra passer toute sa vie avec ce patronyme qui représente un héritage avec lequel elle devra composer, mais qui est aussi le symbole de l’amour immense que son père lui portait.

Une enfant qui continue de vouer un véritable culte à son papa trop tôt disparu comme lorsque ce lundi 15 juin 2020, elle avait décidé de publier sur le compte Instagram de sa maman une vidéo pour l’anniversaire de son père qui aurait fêté ses 77 ans et que malheureusement elle ne reverra plus jamais » Joyeux anniversaire mon papa, je t’aime énormément, tu me manques plus que tout au monde » un cri d’amour très émouvant de la petite Joy.

Il reste à espérer que toutes ces crises et tout ce battage médiatique n’empêchent pas Joy Hallyday de profiter de la vie comme le mérite tous les enfants malgré la vie de leurs aînés.