Joy Hallyday fête ses 12 ans ! Laeticia lui fait une incroyable déclaration inattendue !

Joy Hallyday peut compter sur sa famille et ses proches pour la couvrir de vœux d’anniversaire. Pour ses 12 ans, ce sont des centaines de messages qui viennent s’ajouter sous la publication de s maman. Car Laeticia Hallyday a tenu à mettre les formes pour souhaiter un joyeux anniversaire à la deuxième de ses petites princesses. Jade et Joy Hallyday font la pluie et le beau temps dans la vie de Laeticia Hallyday. Et depuis qu’elle est devenue leur maman, le soleil brille toujours plus. La cadette de la fratrie reçoit alors un message de sa mère via Instagram qui a de quoi attendrir les internautes.

Joy Hallyday fait la fierté de sa famille

Elle est adoptée par Johnny et Laeticia Hallyday en décembre 2008. Elle est née au Vietnam le 27 juillet 2008 sous le nom de Maï Hường. Sa grande sœur, Jade, est adoptée en novembre 2004 et elle est née le 3 août 2004, sous le nom de Bùi Thị Hoà. Ce sont alors 15 années qui font de Laeticia Hallyday une mère exemplaire. En souhaitant son anniversaire à sa fille cadette, elle remercie le destin de lui avoir permis de devenir sa maman. Comme elle le dit dans sa publication sur Instagram, depuis douze ans Laeticia Hallyday est fière d’être la mère de Joy. Joy Hallyday est décrite par sa maman comme un véritable rayon de soleil.

Elle et sa mère s’entendent à merveille. Elles sont très complices et s’amusent à faire des chorégraphies sur les réseaux sociaux. En effet, Joy Hallyday est une inconditionnelle de TikTok. Comme beaucoup de jeunes de son âge, elle aime danser et s’amuser. Mais elle n’est pas contre le fait que sa maman se joigne à elle dans ses jeux, bien au contraire. Toutes les deux passent des moments privilégiés à danser et à rire. Joy Hallyday apporte de la joie à Laeticia Hallyday depuis qu’elle est devenue sa fille. Et sa mère tient à lui décrire comment et à quel point la vie changeait avec son arrivée.

Laeticia Hallyday écrit un très beau message à sa fille pour son anniversaire

Le message de Laeticia Hallyday pour sa fille est magnifique. Joy Hallyday n’aura certainement pas reçu ce message sans une certaine émotion. Car ce n’est que de l’amour qui se dégage de ses quelques mots si bien choisis. Dans les commentaires aussi, de nombreuses personnes se pressent pour souhaiter un joyeux anniversaire à Joy Hallyday. Des célébrités, des proches, de la famille et des fans. Car Joy Hallyday rayonne et apporte du soleil et le sourire à des milliers de personnes à travers le monde. Les fans de la première heure de son défunt papa mettent un point d’honneur à chérir autant que possible Joy Hallyday et sa sœur.

Joy Hallyday porte bien son nom, elle représente la joie dans tous ses états

La maman de Joy Hallyday évoque donc à quel point l’arrivée de Joy dans sa vie a tout changé. Pour elle, Johnny Hallyday, Jade Hallyday et Joy Hallyday formait une vraie famille lorsqu’ils ont pu se compter par quatre. En effet, ce n’est pas parce que Joy Hallyday est la cadette qu’elle compte moins aux yeux de ses parents. Johnny Hallyday et son épouse ont fait en sorte de chérir leurs deux filles d’un amour inconditionnel sans distinction. Mais Joy Hallyday et sa sœur ont bel et bien des personnalités distinctes. Et c’est aussi ce que Laeticia Hallyday met en valeur en parlant des qualités de Joy.

Joy Hallyday n’a que 12 ans mais elle est déjà une personne à part entière. Elle développe son caractère et exprime ses envies avec force et conviction. Les principales qualités de Joy Hallyday sont certainement celles que s amère met en avant dans son message. Il s’agit donc de sa capacité à rayonner. En effet, la bonté, la générosité et la joie de vivre de Joy Hallyday rendent la vie plus belle pour sa maman.

Une complicité unique unit la mère et sa fille

La Miss Tik Tok n’a pas finit de s’amuser avec sa mère, sa sœur ou ses amis à préparer des chorégraphies. En effet, à plusieurs reprises, les fans de Laeticia Hallyday sont heureux de découvrir les talents de Joy Hallyday pour la danse. C’est également un pur bonheur pour les fans que de constater que la famille est si complice et si enthousiaste. De quoi mettre du baume au cœur des internautes qui avaient le moral dans les chaussettes à cause du confinement. Bien que la pandémie ne soit pas encore derrière nous, cela fait toujours plaisir de prendre des nouvelles de ses célébrités favorites et de constater que le moral est là.

Alors si vous faites partie des fans du clan Hallyday, rendez-vous sur le compte Instagram de la maman de Joy Hallyday. Ce sera l’occasion de lui souhaiter un joyeux anniversaire. Nous nous joignons également aux vœux de bonheur adressés à Joy Hallyday à l’occasion de ses douze ans. Elle grandit et continue de nous éblouir de son charisme et de ses talents. Qui sait ce que l’avenir va réserver à Joy Hallyday ? Quels que soient ses projets, personne ne semble inquiet pour elle. Joy Hallyday a déjà tous les atouts pour réussir à s’épanouir dans la vie.