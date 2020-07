Joy Hallyday « choquée » par sa mère qui aurait une liaison secrète avec George Clooney? Laeticia s’exprime !

Joy Hallyday: Depuis que le confinement a été levé, Laeticia Hallyday profite pleinement de ses vacances. La jeune veuve de 45 ans a pu retrouver son chéri Pascal Balland et visite des endroits magnifiques. Cependant, une rumeur aurait pu tout gâcher. Explications.

Une mise en scène d’un site satirique

Durant le confinement, Laeticia Hallyday était à Los Angeles avec ses filles Jade et Joy Hallyday, avec qui elle en a profité pour passer du temps et devenir plus complice. Mais après deux mois sans voir Pascal Balland et vice-versa, les médias ont pas mis beaucoup de temps avant de faire des spéculations. En effet, selon eux, cet éloignement lui a permis de créer des liens mystérieux avec un tout autre individu.

Une rumeur pas crédible cependant, puisque cela a été dit par le magazine « Voiri », un magazine parodique, qui a récupéré le même thème graphique que le magazine Voici. D’après eux, Laeticia Hallyday aurait eu un coup de coeur pour George Clooney. Malheureusement en ce qui concerne la star hollywoodienne, la mère de Joy et de Jade ne l’a sans doute jamais croisé. La veuve de Johnny Hallyday n’a effectivement pas renoncé à son restaurateur pour qui elle a craqué l’été dernier à Saint-Barth. Au contraire, dès le confinement déclaré, la veuve du taulier est revenue en France pour le retrouver. D’ailleurs, ils sont actuellement entrain de profiter de la vie du côté de la Grèce.

Laeticia Hallyday en escapade amoureuse avec Pascal Balland

Depuis qu’elle a retrouvé Pascal Balland du côté de Paris, Laeticia Hallyday profite de chaque instant avec son chéri. Ainsi après la capitale française, les deux tourtereaux ont pris la direction de l’Italie, avant de poser leurs valises quelques jours en Grèce. Un périple amoureux que la jeune femme passe en tête à tête avec son homme, ses deux filles (Jade et Joy Hallyday) n’étant pas présentes. Enfin, c’est ce qu’on peut voir sur les photos de la veuve de Johnny Hallyday, qui a partagé des photos de l’endroit paradisiaque où elle était.

Il faut dire que désormais tout va bien pour Laeticia Hallyday. Cette dernière a enfin trouvé un accord financier définitif avec Laura Smet, sa belle fille, mettant un terme à une guerre d’héritage de plus de deux ans : « Laeticia s’en réjouit et forme le voeu d’un retour à la vie généreuse et apaisée que son mari avait souhaitée pour elle et ses enfants », avait notamment commenté l’avocat dans le document officiel.. Mais ce n’est pas tout, après des années de brouille avec son père, la jeune femme et André Boudou se sont finalement rabibochés : « André est (…) très présent dans sa vie. Il l’appelle sans cesse sur son portable pour lui poser des questions » a déclaré un proche dans Paris Match.

Voir cette publication sur Instagram Summertimes 🌺 Une publication partagée par Jade Hallyday (@jadehallyday) le 6 Juil. 2020 à 10 :15 PDT

Pendant que Laeticia Hallyday se trouve en Grèce, sa fille Jade est en vacances dans le Sud de la France, c’est en tout cas ce qu’on peut voir lorsqu’on regarde de plus près les réseaux sociaux de la jeune fille. En effet, sur Instagram, l’adolescente s’est montrée à Agde, région où habite une partie de sa famille et notamment sa grand-mère maternelle Françoise Thibaut. Elle est sans aucun doute accompagnée de sa petite soeur Joy Hallyday. De quoi réjouir toute la petite famille.