Joy Hallyday: la très belle déclaration d’amour de Laeticia Hallyday à sa fille (très poignant)

Très présente sur les réseaux sociaux, Laeticia Hallyday a une fois de plus fait une sortie remarquée ce jeudi 17 décembre 2020. En effet, la jeune femme n’a pas hésité à faire une véritable déclaration d’amour à sa fille Joy Hallyday. Bien sûr, on connaît l’attachement de Laeticia à ses deux filles. Mais lors de cette dernière publication, l’amour entre la maman et son enfant semble littéralement exploser aux yeux de ses fans. D’ailleurs, ceux-ci ne cachent pas leurs émotions et partagent cet élan de sentiment d’amour maternel. LD People revient sur les réactions de Laeticia et les réactions de ses followers !

Læticia Hallyday : un texte rempli de tendresse pour sa fille Joy

La famille au cœur de toutes les attentions

Depuis le décès de Johnny Hallyday, Laeticia ne cesse de faire la une des médias. Bien évidemment, la terrible histoire d’héritage a alimenté la presse durant de longs mois. Ensuite, ce fut son idylle avec le restaurateur Parisien Pascal Balland qui fut au centre de toutes les attentions. Aujourd’hui, son couple avec Jalil Lespert intéresse aussi bien les journalistes que ses fans. Mais malgré tout ce battage médiatique, Laeticia Hallyday n’en n’oublie pas moins qu’elle est avant tout une maman.

Ainsi, la veuve de Johnny Hallyday décide aujourd’hui de rappeler à sa fille Joy combien elle aime. Mais comme régulièrement avec Laeticia Hallyday, c’est par le biais des réseaux sociaux qu’elle décide de partager ses sentiments. Dès lors, sa communauté, n’hésite pas à réagir à cette déclaration. LD People revient sur la dernière sortie de la maman de Jade et Joy.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Laeticia Hallyday (@lhallyday)

Un message court et poignant, en anglais !

Dans la langue de Molière ou dans la langue de Shakespeare, Laeticia Hallyday aime interpeller ses enfants sur la toile. Cette fois-ci, la compagne de Jalil Lespert a décidé d’utiliser l’anglais pour son dernier message. D’ailleurs, cela ne change pas grand-chose pour ses filles. Puisqu’elles font leurs études aux États-Unis et maîtrisent parfaitement les deux langues. Mais le principal message de ce texte réside dans les mots choisis ! En effet, Laeticia Hallyday n’hésite pas à faire part de son amour brûlant et incommensurable pour la plus jeune de ses enfants. Afin d’illustrer son message pour Joy, elle accompagne ce texte d’une jolie photo sur laquelle la maman et la fille semble très heureuse.

Ce cliché pris sur l’île de Saint-Barthélémy, montre la complicité qui existe entre elles. Et le texte est tout aussi évocateur. ” Tu es le soleil de ma vie, tu es la prunelle de mes yeux. Et je t’aime jusqu’aux confins de l’univers “. Rapidement, cette déclaration n’a pas laissé insensible les fans de la jeune femme. Et tous se montrent très émus de cette déclaration envers Joy, la cadette du clan Hallyday. ” L’amour inconditionnel d’une maman. Toutes les deux, vous êtes lumineuses. Bisous, tendresse à vous trois “, ” Vous êtes magnifiques. Cette photo respire la joie, l’amour, le bonheur. Profitez et soyez heureuses (…) “, ” Belle déclaration d’amour d’une maman pour sa fille “. Tous semblaient donc ravis de voir une telle sérénité retrouvée. Même le photographe a été félicité pour sa prestation. Et pour cause ! Les prises de vues sont signées : Jalil Lespert !