JT 13H: Marie Sophie Lacarrau fait un carton! Julian Bugier se révolte

Marie Sophie Lacarrau est une journaliste française âgée de 44 ans. Elle est une passionnée de la littérature et en a fait son métier. Elle a débuté sa carrière peu avant 2001 en tant que rédactrice régionale chez France 3. Les talents de cette femme ont fait ses preuves pour qu’aujourd’hui, elle soit le symbole du JT en France. Marié au producteur Pierre Bascoul depuis 2006, ils ont Malo et Tim comme enfant.

De France 2 à TF1

Jeudi 17 septembre 2020, une date mémorable pour la direction de la Deux. Depuis 2016, Marie Sophie Lacarrau a été le titulaire du journal de 13h sur France 2. Elle termine sa présentation, comme d’habitude ce jour-là. Elle a même donné rendez-vous à ses téléspectateurs le lendemain. Elle serait par la suite venue rencontrer Laurent Guimier, Directeur de l’information du groupe France Télévisions. Un entretien où la présentatrice annonce son départ pour TF1, le concurrent de la chaîne. Et évidemment, ce fut une grande surprise pour la direction de France 2, Figaro en a parlé. Non seulement, elle a fait cette annonce soudaine, mais elle a aussi préparé une autre surprise démesurée. Vers 18 heures, Marie Sophie Lacarrau serait entrée dans le bureau de la DRH, sans que sa hiérarchie n’en sache. Selon les informations divulguées, elle aurait demandé une indemnité de départ. Sur une simple base de calcul, elle aurait prétendu au plafond de 160 000 Euros. Il n’y aurait pas de mal à cela, sauf le fait d’oser demander l’indemnité après une telle « trahison ». Cependant, la présentatrice a démenti ces informations.

La rude concurrence entre Marie Sophie Lacarrau et Julian Bugier

De jour en jour, la concurrence est de plus en plus tenace entre les deux journalistes Marie Sophie Lacarrau et Julian Bugier. Après son départ de la France 2, Nathanaël de Rincquesen fut le remplaçant provisoire de Lacarrau. Et puis, Julian Bugier, le jocker du journal de 20h a pris le relais pour remplacer la titulaire. Lui aussi est un habitué de la chaîne et fils d’un ancien journaliste.

Depuis la prise de poste de Bugier, on a pu ressentir la rivalité entre les deux JT de 13 heures. Les deux anciens collègues deviennent concurrents. Sans surprise, Marie Sophie Lacarrau a fait exploser l’audience de TF1. Mais il ne faut pas oublier que Bugier, de son côté, mise tout afin d’apporter une innovation pour la Deux. A chaque émission présentée, les statistiques changent. On a tout pour dire que c’est une pure compétition.

Toutefois, nos présentateurs restent des confrères. Ils s’échangent même des textos d’encouragement. L’initiative venait de Julien Bugier. Et bien sûr, Marie Sophie Lacarrau, elle aussi est courtoise envers son ami. Malgré la tension sur laquelle cette journaliste s’est séparée de l’équipe de France 2, elle n’a pas brisé ses liens.