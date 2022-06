Jul : Le rappeur marseillais à la conquête de l’Amérique ? Bientôt une tournée aux États-Unis ?

L’OVNI, le J, la machine ou l’extraterrestre comme le nomment ces nombreux fans n’a pas fait les choses à moitié et surtout Spotify qui a fait la promotion de son dernier album en privatisant une publicité sur la tour NASDAQ pour la sortie du nouvel album intitulé « Extraterrestre » veille du concert événement au stade Vélodrome de Marseille.

Le dernier album de JUL, affiché en plein Times Square

Une photo prise depuis Times Square à New York.

Le dernier album de JUL, affiché en plein Times Square 🇺🇸 pic.twitter.com/hDQCwjrXR8 — RAPLUME (@raplume) June 4, 2022

Dans cette photo, on découvre le dernier album du rappeur français affiché sur l’un des écrans géants de la célèbre place. Une publicité mondiale, qui devrait permettre à l’artiste de se faire encore plus connaitre aux Etats-unis.

Des rappeurs américains s’inspirent de Jul

Les tubes de Jul sont déjà écoutés aux Etats-Unis et des rappeurs américains s’inspirent de son style unique. Dernièrement le rappeur 6ix9ine a enflammé les réseaux sociaux avec un clip sur la bande son de « Bande Organisée ».

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @6ix9ine

Jul: « Bande Organisée » diffusée dans une salle de NBA aux Etats-Unis !

« Bande organisée » dans une salle NBA hier soir, j’étais pas prêt… @rudygobert27 — Nicolas Batum (@nicolas88batum) January 2, 2021

L’artiste va-t-il faire une tournée aux États-Unis ?

Vu le succès de Jul en France, pourquoi ne pas lancer une tournée aux Etats-Unis pour faire découvrir le style du rappeur de la cité phocéenne ?

On peut déjà découvrir plusieurs vidéos sur la plateforme Youtube avec des américains qui écoutent et apprécient les sons de Jul comme celle-ci avec d’un million de vues!

Un concert événement à domicile

L’artiste marseillais a réalisé une performance incroyable avec un show qui est rentré dans légende avec son concert exceptionnel au stade Vélodrome de Marseille, en réunissant des plus de 60 000 fans et on peut imaginer que son succès hors norme dans l’hexagone va peut-être s’exporter dans le monde et pourquoi pas aux Etats-Unis ?

Plusieurs artistes Français ont d’ores et déjà été plébiscités de l’autre côté de l’Atlantique.

Le rap Francais est devenu un style musical qui s’exporte avec des succès mondiaux comme PNL, des morceaux de Ninho ou de Nekfeu et on peut citer le rappeur parisien MHD, connu pour ces célèbres Afro Trap qui a fait plusieurs concerts aux pays de l’oncle SAM.

Une entrée par les airs sur un scooter devant 60 000 personnes.

Jul annonce déjà un autre concert au Vélodrome

Dans cet extrait vidéo, l’artiste a fait une déclaration à la fin du concert et devant ses fans en déclarant qu’il souhaite faire un autre concert au Vélodrome l’année prochaine.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Actu Rap Marseillais (@actu_rap_marseillais)

Le rappeur à succès enchaine les projets

Son dernier single « Alors la zone » vient de dépasser les 40 millions de Stream en une année sur Shopify et son album « Extraterrestre » est le deuxième démarrage en une journée de l’année avec plus de 3,9 millions de streams en 24h, toujours sur la plateforme Spotify.

Jul, le plus grand vendeur de disques de l’histoire du rap français.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par @jul.13_detp



Le rappeur de tous les records enchaine les succès avec une cadence infernale et les chiffres donnent le tournis. Il vient de décrocher son centième single d’or avec le single « La Street ».

L’artiste est juste derrière Johnny Halliday dans le classement des meilleurs vendeurs de disques tous genres musicaux confondus à ce jour.

On peut citer quelques albums de l’artiste :