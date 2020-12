Julia Vignali brûlée au troisième degré, elle dévoile son terrible accident (quelle tristesse)

Julia Vignali est une animatrice bien connue du public. Elle se retrouve notamment dans Le Meilleur Pâtissier ou Mon admirateur secret, deux émissions diffusées sur M6. Les téléspectateurs apprécient Julia Vignali pour son sourire, son énergie et son professionnalisme. Aussi, peu de personnes ignorent qu’elle est encouble avec Kad Merad, acteur et humoriste adoré en France. Mais ce que beaucoup de personnes ignorent en revanche, c’est qu’elle a été la victime d’un terrible accident domestique lorsqu’elle était enfant. Julia Vignali est marquée à vie par une brûlure sur son bras, au troisième degré. LDPeople vous donne tous les détails de ce grave événement de la vie de l’animatrice.

Julia Vignali cache une blessure sous un magnifique tatouage

Julia Vignali laisse parfois apparaître qu’elle porte un tatouage. Certains de ses fans les plus attentifs l’ont certainement déjà remarqué. Dans l’intérieur de son bras droit, il est possible d’apercevoir un tatouage coloré. Il représente des fleurs de cerisiers aux inspirations japonaises. De jolies couleurs et de belles fleurs pour masquer en réalité un souvenir douloureux. En effet, c’est sous ce tatouage que Julia Vignali dissimule la cicatrice laissée par son accident. La compagne de Kad Merad raconte sa mésaventure infantile au cours d’interviews. L’un pour Télé 7 Jours et l’autre pour Paris Match. LDPeople vous offre donc un condensé de ces informations, l’occasion de mieux connaître cette animatrice phare de M6.

Le tatouage de Julia Vignali est une décision prise en 2017. Mais c’est en 1980, lorsqu’elle n’avait que 5 ans, que sa brûlure arrive. Elle n’était qu’une petite fille voulant se préparer elle-même son chocolat chaud. Levée de bonne heure pour la fête des mères, elle se renverse maladroitement son bol de lait au chocolat brûlant sur elle. Julia Vignali se souvient que son pyjama a fondu littéralement sous la chaleur de sa boisson de petit-déjeuner. Elle raconte également s’être évanouie suite au choc et à la douleur. Les parents de la petite Julia Vignali de l’époque appellent rapidement les urgences. Mais la situation est dédramatisée et elle se rend donc à l’hôpital trop tard pour envisager une greffe de peau, qui aurait pourtant été nécessaire.

Un drame qui marque la vie de l’animatrice à jamais

L’animatrice raconte ensuite que durant des années elle devait se rendre à l’hôpital régulièrement pour recevoir des soins. Et qu’un beau jour, les médecins annoncent qu’elle doit être opérée pour ne pas risquer de voir la croissance de son bras s’interrompre. Un événement pour le moins traumatisant pour la petite fille qu’elle était alors. Chez LDPeople, nous aimons pourtant cette histoire malgré le traumatisme enduré. Car, comme le dit Julia Vignali dans ses divers interviews, cela lui a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Aujourd’hui, elle affirme qu’elle ne serait pas la même personne sans cet accident. En effet, passer du temps à l’hôpital, auprès d’enfants blessés, lui aurait “ouvert le cœur et l’esprit”. Elle ajoute également être certaine d’avoir “gagné en sensibilité et en empathie”. Et il n’y a rien de plus admirable que les personnes qui trouvent du positif dans les malheurs du quotidien.