Julia Vignali (Le Meilleur pâtissier) se confie et dévoile combien de kilos elle a pris durant les tournages

Depuis de nombreuses années maintenant, Le meilleur pâtissier sur M6 rencontre un énorme succès au plus près du public. À la tête de l’émission, Julia Vignali se réjouit véritablement d’avoir la chance d’animer le célèbre programme. Pourtant, cet exercice est loin d’être sans risque ! En tout cas pour sa ligne, c’est loin d’être idéal. Car tout comme Cyril Lignac, elle a dû cette année s’adonner à la célèbre séquence de la dégustation. Dans un entretien accordé à la presse, elle explique combien de kilos, elle a pris. LD People revient sur les déclarations de la compagne de Kad Merad.



Julia Vignali : les risques du métier !



Une émission quelque peu remaniée



Exceptionnellement cette saison, Mercotte n’est pas présente sur le plateau. Dès lors, c’est en duplex que la célèbre pâtissière juge le travail des candidats. Bien que l’experte soit irremplaçable, Julia Vignali tente de faire de son mieux pour prendre sa place. Dès lors, c’est à elle qu’incombe la lourde tâche de goûter à toutes les sucreries ! En effet, en raison de la pandémie de covid-19, certaines mesures ont dû être mise en place pour cette saison. Âgée de 77 ans, Mercotte a donc préféré ne prendre aucun risque.



Ainsi, elle n’est pas présente physiquement sur le plateau. Dès lors, Julia Vignali a décidé de se sacrifier ! Visiblement, elle a pris son travail très à cœur. Car évidemment, la tâche est très loin d’être désagréable. Pourtant, il existe un revers de la médaille. Car avec toutes ces dégustations, le résultat est que la jolie brune a pris un peu de poids ! LD People revient sur son interview accordée dans Culture médias sur Europe 1.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Julia Vignali (@juliavignali)

Un véritable bonheur



Bien évidemment, Julia Vignali regrette un peu l’absence de Mercotte cette année. Pourtant, cela lui aura permis d’être encore plus proche des apprentis pâtissiers. Et surtout, elle aura pu pour une fois goûter à toutes les délicieuses préparations réalisées par les candidats. Aux côtés de Cyril Lignac, l’animatrice doit donc donner de sa personne. Mais avec toutes ces calories, Julia Vignali admet qu’elle aura eu un peu de mal à garder la ligne. ” Je repars avec un certain surpoids de ce tournage, gage d’un tournage de qualité (…) “. Mais l’animatrice tient également à rassurer le public. Il y a bien évidemment rien d’irrémédiable. Et de plus, ces dégustations ont été un véritable bonheur pour elle.



Pourtant, elle doit bien admettre avoir pris deux ou trois kilos. Mais selon elle, il n’y a rien catastrophique. ” L’avantage, c’est que d’habitude, on tourne juste avant l’été. Donc, là, il n’y aura pas de maillot de bain, j’ai tout l’hiver pour m’en remettre “. De toute évidence, Julia Vignali aura donc fait son travail consciencieusement. Et visiblement, c’était loin d’être désagréable. Pourtant, l’animatrice devrait retrouver ses habitudes la saison prochaine. Car tous les fans de l’émission espèrent bien que Mercotte sera de retour très bientôt. Mais durant cette absence, Julia Vignali aura tenu ce rôle à la perfection. Et en véritable professionnel, elle a mis tout son cœur à l’ouvrage. Quitte à repartir des tournages avec quelques nouvelles rondeurs ! Décidément, la présentatrice a peut-être trouvé le plus beau métier du monde !