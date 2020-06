Julie Gayet secoue internet avec une chemise blanche qui montre tout, elle affole les internautes

Julie Gayet est une actrice populaire du cinéma français . Mais la presse people la fait connaître surtout pour être la maîtresse de François Hollande. Néanmoins, Julie Gayet reste discrète à ce sujet et il est impossible de savoir avec certitude si elle est encore en couple avec l’ancien Président de la République. Et ce qui fait le buzz sur la toile à son sujet ces jours-ci, c’est une photo découverte sur son compte Instagram. Julie Gayet porte une chemise avec un large buste qui enflamme internet !

La comédienne fait trembler internet avec une photo d’elle qui vaut le détour

Julie Gayet ne manque pas de beauté. À 48 ans, elle est une femme qui s’assume et elle n’a pas attendu d’avoir cet âge pour le faire d’ailleurs. En effet, elle est une militante activiste pour de nombreuses causes. Julie Gayet prenait position en faveur du mariage pour tous avant que les lois ne soient votées. Elle s’engage auprès de plusieurs associations pour les femmes également. Julie Gayet participe à la reconnaissance de l’endométriose, à la lutte pour l’égalité salariale. Et si elle a été la compagne de François Hollande, c’est aussi un acte engagé que de n’avoir jamais accepté la place de première dame de France. D’après une de ses biographies, celle de Pauline Delassus. En effet, la place de première dame suppose de quitter son travail, pour en accomplir un qui n’est pas rémunéré.

Les engagements de Julie Gayet sont légions

La comédienne Julie Gayet est une femme de principe. Investie dans le Parti Socialiste depuis de nombreuses années, elle s’était prononcée en faveur de la candidature de Ségolène Royale en 2007. Puis pour celle de François Hollande en 2012. Mais aujourd’hui c’est une autre affaire qui nous pousse à faire un article sur elle. En effet, tout internet de parle plus que de cette photo d’elle. Julie Gayet porte une chemise blanche déboutonnée de trop, qui laisse apparaître un buste. Elle porte également des colliers dorés qui viennent se placer dans le creux laissé apparent par l’ouverture de la chemise.

Les photos du buzz de Julie Gayet sur la toile

Il s’agit d’une photo pour le magazine Madame Figaro. Julie Gayet a de quoi être fière de cette photo dans laquelle elle pourrait passer pour un véritable mannequin. Et ce sont plusieurs photos qui ont été faites pour couvrir tout un interview de la comédienne. En effet, Julie Gayet dévoilait en avant-première, le 19 juin, quelques uns des clichés pris pour l’occasion ainsi que des extraits de l’interview. Ce numéro de Madame Figaro qui lui est consacré reviendra sur le parcours et les engagements de la comédienne.

Julie Gayet porte ses valeurs en étendard

Comme nous le disions plus haut, Julie Gayet est une femme de principe et une femme engagée. Mère de deux enfants et comédienne à plein temps, elle trouve toujours le temps de rejoindre des causes justes qui réclament de l’attention. Julie Gayet est la maman de Tadeo et Ezéchiel. Deux garçons qu’elle a eu lorsqu’elle était mariée à Santiago Amigorena. Il est un scénariste, producteur et réalisateur argentin de 10 ans son aîné. Ils ne passeront que six ans ensemble, de 2000 à 2006. Par la suite, sa relation avec l’ancien Président de la République fait pas mal de bruit.

Voir cette publication sur Instagram Mes grands… je vous aime. Une publication partagée par Julie Gayet (@iamjuliegayet) le 10 Mai 2020 à 2 :59 PDT

Une relation avec François Hollande permet à tous les Français de connaître son nom

D’après les magazines people, elle aurait duré de 2013 à 2017. Mais certains, comme Closer, estiment qu’elle aurait même commencé en 2011. Toujours est-il que Julie Gayet n’hésite pas à porte plainte contre les magazines qui s’occupent de trop près de sa vie privée. Elle se confie d’ailleurs en interview avec les équipes de Madame Figaro à ce sujet. Selon elle, sa vie privée doit rester la plus secrète possible. C’est un principe auquel elle tient car pour vivre au mieux sa vie de couple, elle refuse de le voir subir la pression médiatique.

Voir cette publication sur Instagram Jazz in Marciac ! #SoGers Une publication partagée par Julie Gayet (@iamjuliegayet) le 30 Juil. 2019 à 7 :16 PDT

Julie Gayet vient donc surtout parler de son nouveau projet, Sœurs jumelles. Un projet qui est celui d’une plateforme d’événements dédiés à la rencontre de la musique et de l’image. Nous sommes très curieux de savoir ce que cela va donner. Pas vous ?

Si le sujet vous intéresse, l’interview exclusif de Julie Gayet à ce propos sortira le 24 juin dans les kiosques. La photo de la comédienne en chemise aura donc également eu le mérite de faire la promotion de son nouveau projet. Il faut espérer que la toile s’attarde sur les explications qui accompagnent la photo de Julie Gayet comme nous venons de la faire pour comprendre de quoi il s’agit. En attendant le 24 juin, le mystère reste entier mais le teasing fonctionne à merveille ! Nous pouvons donc être certains que les réseaux sociaux nous permettront d’en savoir plus dans les jours à venir.