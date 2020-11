Julie Obispo métamorphosée, méconnaissable : son nouveau look qui fait halluciner les internautes!

Sur sa page Instagram, Julie Obispo a diffusé un cliché où elle apparait totalement métamorphosée, exit ses longs cheveux blonds et place à une coupe courte et brune. Une transformation qui n’a pas laissé indifférent les internautes.

Fini la longue chevelure blonde ! Sur son compte Instagram, le 14 novembre dernier, Julie Obispo a posté un cliché où l’on peut la voir avec une coupe courte et brune. Elle est totalement métamorphosée. « C’est vraiment toi ? », « Je ne t’ai absolument pas reconnue sur ce cliché », « Quel changement ! », pouvait-on lire en commentaire sous cette photographie qui a vraiment fait le buzz.

Un changement radical pour la femme de Pascal Obispo

Malgré le logo « ciseaux » qui a été placé par Julie Obispo sous le cliché, de nombreux internautes se sont interrogés si elle avait réellement coupé sa belle chevelure. « C’est une perruque ? », « Non, ce n’est pas pour de vrai ? », « Perruque ou vrai changement de look ? », pouvait-on voir parmi les commentaires. La femme du chanteur Pascal Obispo ne leur a pas répondu, mais elle s’est sans doute amusée de voir la réaction de ses nombreux abonnés qui la suivent sur Instagram. Ils aiment suivre ses moindres faits et gestes.

Certains fans déplorent cette nouvelle coiffure

Les abonnés sont extrêmement partagés par ce nouveau look. « Mais non, vous aviez une coupe si ravissante », « Je vous aimais plus avec vos longs cheveux qui étaient blonds », « Cette coupe et couleur ne vous vont pas », ont indiqué certains fans, alors que certains l’ont félicité : « Le brun vous va à ravir », « belle transformation », « Encore plus ravissante », « Très belle avec cette nouvelle couleur », « vraiment magnifique, encore plus belle », « Sublime », « Belle comme un ange », a-t-on voir sous le cliché.

D’autres abonnés sont fous d’elle

Les plus admiratifs ont enchaîné les comparaisons très flatteuses. « Tu ressembles à l’actrice Nathalie Portman dans le film Léon », a noté l’un d’eux, emballé. « Quelle ressemblance avec la belle Alyssa Milano sur ce cliché », a mis un autre fan, lorsqu’un admirateur a constaté que Julie Obispo était « le sosie de l’actrice Sophie Marceau ». Un beau compliment pour la femme du chanteur. « Je t’imagine vraiment dans un grand film », a noté un des fans de Julie Obispo. Un autre abonné a précisé : « Blonde ou brune, toujours aussi belle ». Pascal Obispo a sans doute été fou par cette nouvelle apparence.

Pascal Obispo est l’un des chanteurs parmi les plus populaires dans l’hexagone. L’homme compte de nombreux tubes à son actif. Il a eu l’occasion de collaborer avec de nombreux artistes comme Florent Pagny ou Johnny Hallyday. Obispo est un grand admirateur de Michel Polnareff, il a eu l’occasion de rendre hommage à son chanteur fétiche dans son titre « fan ».