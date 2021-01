Julie Ricci dévoile une photo rare de sa mère, les fans choqués par la ressemblance !

Julie Ricci partage son premier message à sa communauté pour 2021 à travers son compte Instagram. Et surprise : elle pose aux côtés de sa maman à qui elle ressemble beaucoup.

Julie Ricci est dévoilée au grand public en 2007 alors qu’elle est candidate à « Top Model ». Une émission qui la propulse en tant que célébrité de téléréalité et où elle arrive à conquérir le cœur de nombreux téléspectateurs. Depuis, la jeune femme enchaîne les émissions et devient de plus en plus célèbre. Elle est notamment une figure emblématique de Secret Story, les Anges ou encore Mamans et Célèbres. Mais cette fois, elle épate ses fans par un cliché plutôt intimiste avec sa mère.

Comme la plupart des célébrités de la téléréalité, Julie Ricci est très présente sur les réseaux sociaux. Et pour débuter la nouvelle année, elle a décidé de faire une jolie surprise à ses abonnés. S’il s’agit avant d’un hommage à sa maman, les fans seront choqués de remarquer la grande ressemblance entre les deux femmes.

Une vie de famille comblée !

En tant que célébrité, on croirait que Julie Ricci n’ait que le travail en tête. Et pourtant, c’est aussi une épouse et une mère épanouie ! Rappelons que la jeune femme avait officialisé sa relation avec le célèbre youtubeur Pierre-Jean Cabrieres il y a 3 ans de cela. Depuis, les choses ont beaucoup évolués entre eux. Le couple a notamment célébré la naissance d’un petit garçon en 2018 ainsi que leur mariage. Un moment qui restera sûrement l’un des préférés de la jeune femme.

Les choses sont beaucoup plus compliquées pour le couple en 2019. S’ils espéraient vraiment l’arrivée d’un second enfant, le couple fait la mésaventure d’une fausse couche. Mais heureusement, 2020 a été porteuse d’un joli cadeau pour leur petite famille. En effet, le Julie Ricci met au monde son second bébé durant l’été de l’année dernière. Un véritable cadeau pour elle et son conjoint.

Julie Ricci, pile comme sa mère !

Pour fêter la nouvelle année, Julie Ricci a publié plusieurs clichés sur son compte Instagram. Et l’une d’entre elles a particulièrement attiré l’attention de ses fans. « Personne n’a le droit de vous dévaloriser en 2021 » écrit-elle sur la légende. Un message qu’elle aimerait transmettre à ses fans à la suite des nombreux conseils et du soutien qu’elle a reçu de sa « mama ». Mais les fans sont surtout surpris de découvrir la mère de la jeune femme pour la première fois !

Et s’il y a une chose que l’on a retenu de cette photo, c’est que Julie Ricci ressemble trait pour trait à sa mère. Les internautes n’ont d’ailleurs pas manqués de faire la remarque dans les commentaires de sa publication. Entre constat et compliments, la star de téléréalité ne peut être que fière de sa famille ! « On sait de qui vous tenez » ou encore « Elle est très belle ta mère » peut-on notamment lire parmi les commentaires reçus par la jeune femme.