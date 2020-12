Julie Ricci (Secret Story) prend la pose, montre son postérieur elle affole les internautes

Julie Ricci cumule 1 million d’abonnés sur son compte Instagram. Elle se fait connaître par sa participation à des émissions de télé-réalité telles que Secret Story ou encore Les Anges. Depuis, elle a créé sa marque de lingerie et de pyjamas pour femmes. À Dubaï avec sa petite famille pour la fin de l’année, Julie Ricci est bien souvent jalousée. Une de ses récentes publications fait d’ailleurs beaucoup parler d’elle. Car elle pose dans une toute petite tenue, face à son miroir. Dans son 2 pièces, elle s’amuse de pouvoir laisser ces tenues d’hiver au placard. LDPeople vous raconte tout à ce sujet dans cet article.

Julie Ricci prend la pose en petite tenue sur Instagram

Julie Ricci s’est donc envolée pour Dubaï pour profiter d’une saison d’été supplémentaire. Avec son mari et ses deux petits garçons, mais aussi sa maman, elle profite de vacances bien méritées. Sur les plages paradisiaques et loin de la crise sanitaire, la petite famille se détend. Julie Ricci compte bien terminer l’année en beauté malgré la pandémie. En revanche, elle ne renonce pas à “la magie de Noël” pour autant. Mais difficile d’imaginer un Noël sans le froid de l’hiver, les gros mentaux et les feux de cheminées. Julie Ricci casse les codes et partage son quotidien en bikini sur Instagram. Amusée par le fait d’avoir la sensation d’être en été, elle va jusqu’à parler de son postérieur dans l’une de ses publications.

C’est cela qui attire visiblement l’attention des internautes. En effet, certains ne sont pas contents de voir qu’elle ose se mettre en avant de la sorte. Ses fans prennent alors sa défense, arguant qu’elle fait ce que bon lui semble et qu’elle est magnifique. Mais cela ne va pas convaincre tout le monde. Les détracteurs de la belle sortent de leurs réserves et commentent qu’elle est vulgaire et sans pudeur. Des messages désobligeants s’enchaînent tandis que les fans de Julie Ricci tentent de la rassurer, indiquant que les commentaires malveillants viennent de personnes frustrées. La polémique enfle et personne ne parvient à se mettre d’accord.

Un débat gronde quant à la légitimité de sa photo

Julie Ricci tente de rester loin de ce débat stérile. Après tout, elle fait bien ce qu’il lui chante sur son compte Instagram. Et poser de la sorte est visiblement sa façon à elle de célébrer ses vacances. LDPeople vous partage la publication qui fait débat à la fin de cet article. Peut-être la trouverez-vous offensante ? Peut-être la trouverez-vous naturelle ? Qu’importe pour Julie Ricci, elle est ravie de pouvoir porter son 2 pièces en décembre. Un Noël au soleil et en famille, que demander de mieux pour cette jeune maman ? Soit dit en passant, quelle silhouette impressionnante pour une mère de deux enfants en bas âge ! Sur ce point au moins, tous ses abonnés pourront se mettre d’accord. Pour le reste, les fans de Julie Ricci inventent ses détracteurs à garder leurs avis pour eux si ils sont seulement critiques.