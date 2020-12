Julien Cohen “Affaire conclue” a donné de l’argent à une fille, toujours très généreux, il lui a laissé son objet!

Dans la célèbre émission Affaire conclue, certaines ventes se passent parfois de manière étrange. Récemment, Julien Cohen a encore fait parler de lui. En effet, le célèbre acheteur ne laisse personne indifférent. Aimé ou détesté, il a l’art de créer la surprise. Ce mardi 1er décembre 2020, l’amateur d’art bouleverse l’une des vendeuses. Aussi, LD People a trouvé d’autres exemples de cette nouvelle manie de Julien Cohen !

Affaire conclue : Julien Cohen souffle le chaud et le froid

Une main de fer dans un gant de velours

Julien Cohen peut se montrer très dur en affaire. D’ailleurs, certains des autres acheteurs peuvent en témoigner. Lorsque le célèbre brocanteur veut quelque chose, personne ne peut l’arrêter. Depuis son apparition dans l’émission, les exemples sont nombreux. En plus, il est capable de commettre de véritables folies pour arriver à ses fins. Aujourd’hui, l’acolyte de Sophie Davant fait une fois de plus la une de l’actualité. Pourtant, cette fois-ci, c’est pour une raison très étonnante.

Dans la célèbre émission, une candidate âgée de 77 ans n’arrive toujours pas à se remettre de son passage sur le plateau. Puisque Julien Cohen lui a payé un objet 200 euros sans rien attendre en retour ! Alors pourquoi a-t-il fait preuve d’une telle générosité ? Les équipes de LD People ont retrouvé quelques archives concernant le célèbre acheteur ! De toute évidence, il n’en est pas à son coup d’essai.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Affaire Conclue (@affaireconclue)

Un businessman au grand cœur

Nicole se souviendra longtemps de son passage dans Affaire conclue. Aujourd’hui décidée, elle s’est résolue à vendre un ours en peluche qu’elle possède depuis son enfance. ” Ça a été mon confident (…). Au décès du dernier de mes parents, je l’ai retrouvé. Ça fait 25 ans que je l’ai avec moi “. Mais personne de son entourage ne souhaite récupérer le jouet. Dès lors, la mamie préfère vendre son ours en peluche pour faire le bonheur d’une nouvelle famille. Immédiatement, les enchères commencent. Julien Cohen remporte la partie avec une mise de 200 euros. Pourtant, son attitude laisse tout le monde sans voix. ” Vous savez ce qu’on va faire Madame ? Je vais vous donner 200 euros “. Mais l’homme aux lunettes bleues ne s’arrête pas là. ” Vous allez repartir avec votre confident parce que je pense qu’il est beaucoup mieux avec vous “.

À y regarder de plus près, ce n’est pas la première fois que Julien Cohen agit de la sorte. En effet, la star de France 2 s’était déjà montrée par le passé philanthrope. Une autre vendeuse a déjà eu l’occasion de repartir avec un objet après l’avoir vendu à Julien Cohen. L’équipe de LD People a même retrouvé une autre histoire plus étonnante. Il s’agit de celle de Soline, une jeune étudiante. Visiblement dans le besoin, la jeune femme vend un tableau de famille afin de récupérer de l’argent. Car elle espère acquérir avec ce montant un ordinateur destiné à ses études universitaires. Touché par son histoire, l’acheteur de France 2 lui en a simplement offert un qu’il possédait. Alors, aurait-on trouvé le Robin des Bois des temps modernes ? Et tout cas, dans Affaire Conclue, certaines histoires sont parfois surprenantes et surtout très touchantes…