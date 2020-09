Julien Cohen (Affaire Conclue), attendri et très touché par des candidates jumelles

Julien Cohen est l’un des acheteurs phares d’Affaire Conclue. Et ce titre lui vaut évidemment de compter des fans fidèles parmi le public du show. En effet, les fans d’Affaire Conclue ont tous leurs chouchous. Pour les jumelles qui reviennent participer au show pour la millième édition, c’est Julien Cohen qu’elles préfèrent. Et elles vont le dire et l’afficher même, sur des t-shirts amusant qui vont attendrir l’acheteur. Une belle marque d’affection de la part de fans dont Julien Cohen peut être fier et ému. Découvrez les images de ce moment d’anthologie d’Affaire Conclue.

Julien Cohen reçoit une surprise touchante en salle des enchères

Affaire Conclue cartonne sur France 2. Tant et si bien que le show fêtait son millième épisode le 22 septembre dernier. Pour l’occasion, la production avait mis les petits plats dans les grands et jouait avec la mémoire des fans et des acheteurs. En effet, des candidats marquants sont revenus pour proposer de nouveaux objets à la vente. C’était donc le cas des jumelles, Christine et Thérèse. Elles avaient rejoint l’émission pour la première fois en février 2019 et se réjouissaient de pouvoir revoir leur acheteur favoris. Julien Cohen et ses mythiques lunettes bleus a tapé dans l’œil des jumelles.

L’acheteur plaisantait d’ailleurs en disant que sa femme risquait de ne pas se réjouir de cette situation. Car Caroline Margeridon, sa collègue et amie, insistait sur le fait que les jumelles faisaient une véritable “déclaration d’amour” à Julien Cohen. Tout ça à cause des t-shirts qu’elles se fait imprimer pour l’occasion. Des t-shirts qui reprenaient les fameuses lunettes bleues pour inscrire “Lunettes et jumelles en vue d’une affaire conclue”. Une délicate attention qui ne manquera pas de flatter Julien Cohen.

Un passage de la vente de l’objet des sœurs jumelles

Voici un extrait vidéo du passage des jumelles en salle des enchères. Julien Cohen a fait grimper le prix mais ne repartira pas avec l’objet des jumelles.

Julien Cohen était attendri par l’attention des participantes. Il n’était d’ailleurs pas tout à fait lui-même au moment de leur passage. Car l’acheteur d’Affaire Conclue est d’habitude en train de taquiner ses collègues acheteurs. De leur faire des blagues ou même de vanner les participants. Mais pour ce passage, c’est un Julien Cohen très sage que le public a eu l’occasion de voir. Non seulement très sage mais qui laisse la mise à l’une de ses camarades, en aillant pris soin de faire montrer le prix des enchères pour réjouir ses fans. La seule chose qu’elles peuvent peut-être regretter c’est de savoir que ce n’est pas leur chouchou qui repart avec leur ancien objet.

Le millième épisode d’Affaire Conclue, un moment à célébrer

Sophie Davant aussi se souvenait parfaitement des deux sœurs jumelles, fans de Julien Cohen. En effet, avec le concours de la production, elles s’était présentés l’une après l’autre en salle des ventes, avec des objets différents. De quoi laisser l’animatrice imaginer qu’elle voyait double ou que sa vision lui jouait des tours. Sophie Davant les a donc tout de suite reconnue quand elles se sont présentées ensemble pour le millième épisode d’Affaire Conclue.

Julien Cohen non plus ne pouvait pas oublier ces jumelles. Mais l’émotion et son humilité va le contraindre à accélérer le moment. Le public d’Affaire Conclue n’avait que rarement vu l’acheteur aux lunettes bleues dans cet état. Mais malgré tout, Julien Cohen ne perd pas le nord. Sur son compte Instagram, il va rappeler aux fans de l’émission que le millième épisode est un événement à ne pas rater. Mais il y en a d’autres tout aussi incontournables. Comme le centième rendez-vos d’une foire bien particulière, la Foire Internationale de Chatou.

Julien Cohen profite de sa visibilité pour parler des événements qui le touchent

Cette foire chère au cœur de Julien Cohen commence le 25 septembre et s’étendra jusqu’au 4 octobre. Julien Cohen n’a donc pas complètement perdu la tête après avoir reçu tant d’attentions directes de la part des charmantes jumelles, Christine et Thérèse. Et heureusement car ils sont nombreux les fans d’Affaire Conclue qui rêvent de rejoindre le plateau du show. Car c’est l’occasion idéale pour rencontrer les acheteurs phares de l’émission et la ravissante Sophie Davant, animatrice star si il en est. Julien Cohen et les autres vont devoir garder la tête sur les épaules pour assurer leurs missions en plateau. Et jusque là, rien n’est à déplorer.

Le public d’Affaire Conclue célébrait donc sur France 2 le succès de l’émission. Un succès qui dure et qui ne faiblit pas. Nous leur souhaitons évidemment que cela continue de marcher toujours aussi bien, autant pour les fans que pour Affaire Conclue et ceux qui rendent ce show si spécial. Julien Cohen, Caroline Margeridon et Sophie Davant restant tout de même les chouchous du public.