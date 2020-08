Julien Cohen “Affaire conclue”: Ce grave incident qui le met en grosse difficulté et qui peut gâcher son été!

Le mois d’août commence mal pour Julien Cohen. Alors que le collectionneur relance ses activités après le confinement, il a été contraint de fermer l’une de ses boutiques à cause d’un énorme dégât des eaux. Un coup dur qui pourrait bien lui coûter ses vacances estivales… Explications.

Julien Cohen victime d’une inondation

Si Julien Cohen avait pu reprendre le travail il y a quelques semaines, son établissement s’est retrouvé inondé à la suite d’un dégât des eaux : “Après une année 2019 marquée par les grèves en tous genres, un début d’année en mode Covid-19 et confinement, il ne manquait qu’une belle inondation… C’était fait ce matin devant notre boutique, une canalisation qui a explosé. Pas de vacances pour les braves. Bonne journée à vous tous”, a-t-il confié sur son compte Instagram. Mais il ne faut pas s’en faire, la star d’Affaire Conclue a plus d’un tour dans son sac et rebondira très vite…quitte à sacrifier l’ensemble de son été pour ça. Pour le moment en tout cas, les portes de la boutique située au 3 Rue Paul Bert à Saint-Ouen restent fermées.

Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessus, les ouvriers ont creusé un énorme trou devant sa boutique afin de commencer les réparations. Un coup dur dont il se serait bien passé, même si il est capable de vite rebondir. Il faut dire que Julien Cohen est un homme d’affaires hors pair, gosse de riche, mais façonné par lui même. D’ailleurs, pour pouvoir payer sa première Ferrari, il avait compté juste sur sa chance et sa stratégie dans les jeux d’argent : “Ado, j’ai découvert que j’excellais dans les jeux de hasard, qui ne sont en fin de compte que des jeux de probabilité et de hasard. À 18 ans j’ai gagné mon premier million au backgammon et chaque mois je remportais 100.000 francs“. Aujourd’hui, il est à la tête de sa propre entreprise et amuse les téléspectateurs tous les jours dans Affaire Conclue.

Ses relations avec Pierre-Jean Chalençon

Julien Cohen et Pierre-Jean Chalençon sont les deux stars du programme Affaire Conclue. Ce dernier qui va quitter ses partenaires la saison prochaine est proche du jeune entrepreneur. L’occasion pour nous de savoir la vraie relation entre les deux protagonistes. Ainsi, le premier cité, a fait quelques confidences à nos confrères de Closer, au sujet de son collègue : “Sur le plateau, je m’entends très bien avec lui. Et nous tournons deux jours par semaine depuis deux ans et demi. On a une vraie complicité qui se voit à l’écran” a-t-il commencé par dire.

Julien Cohen poursuit ensuite et déclare quand dans la vraie vie, les deux hommes ne se voyaient pas beaucoup : “Dans la vie, on ne se voit pas beaucoup. Il a un pète au casque, au même titre que j’en ai aussi un dans un autre domaine ! Pierre-Jean vit dans un autre monde, un monde de strass et de paillettes...Mais évidemment, ça n’empêche pas les deux hommes de profiter ensemble de certaines choses comme un repas, une fête etc…