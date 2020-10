Julien Cohen Affaire conclue : crée une grosse panique chez les participants avec sa blague de très mauvais goût

Devenu une véritable star du petit écran, Julien Cohen a dernièrement créé une grosse frayeur sur le plateau d’Affaire conclue. L’acheteur star de l’émission connaît le succès depuis plus de trois ans. Les vendeurs se rendent, quotidiennement, sur le plateau de France 2 afin de faire estimer leurs objets de valeur. Après être passé par l’expertise aux côtés de Sophie Davant, les candidats peuvent finalement rejoindre la salle des ventes.

Affaire Conclue

Julien Cohen, accompagné de ses collègues, reçoit donc les fans de l’émission pour estimer toutes les pièces proposées. Depuis le succès d’Affaire conclue, les acheteurs sont devenus de véritables vedettes de la télévision. Les téléspectateurs peuvent retrouver régulièrement Caroline Margeridon, Anne-Catherine Verwaerde, Leticia Blanco, Julien Cohen, ou encore François-Xavier Renou. Un visage a pourtant disparu cette année, avec l’éviction de Pierre-Jean Chalençon. Le spécialiste de Napoléon était pourtant l’un des chouchous du public. Mais certaines de ses déclarations n’ont pas été appréciées par la direction de France 2. Plusieurs de ses sorties dans la presse l’auront peut-être définitivement écarté du casting d’Affaire conclue. Mais Julien Cohen lui est toujours bien présent. Et lors de l’émission du 15 octobre dernier, il était d’humeur joyeuse. Le complice de Sophie Davant s’est même laissé aller à une petite plaisanterie qui aurait pu mal se terminer.

Connu pour son sérieux dans le business, l’homme est également capable de beaucoup d’humour. Mais pour lui, les affaires sont les affaires. Julien Cohen est un véritable businessman dans l’âme. Dès son plus jeune âge, il a multiplié la création d’entreprises. Activités, dans lesquelles il aura rencontré un joli succès. Véritablement passionné par l’art, il lance en 2013 une entreprise spécialisée dans le domaine. C’est grâce à cette passion pour les objets qu’il rejoindra les équipes d’Affaire conclue en 2017 pour devenir la star que l’on connaît aujourd’hui. L’ancien champion de backgammon se montre donc extrêmement rigoureux dans le travail. Mais cela ne l’empêche pas d’être prêt à la rigolade de temps en temps.



Jean-claude, un retraité de 70 ans en a d’ailleurs fait les frais. Le candidat était présent sur le plateau d’Affaire conclue afin de faire expertiser une coupe en cristal de la très célèbre marque Tiffany and co. La pièce a très rapidement suscité l’attention des experts présents sur le plateau. Stéphane Vanhandenhoven n’a d’ailleurs pas pu cacher son intérêt pour la pièce très longtemps. Expertisée dans un premier temps aux alentours des 120 euros, la coupe a finalement été achetée par l’antiquaire belge pour plus de 180 euros. Très attentif à ce qui se passait en plateau, Julien Cohen était néanmoins en train de préparer une petite blague à ses collègues et à l’acheteur très heureux de cette affaire.

L’homme aux lunettes bleues a donc décidé de faire une grosse frayeur aux téléspectateurs. Alors que l’objet venait d’être vendu, Julien Cohen le tenait dans ses mains. Et, il a fait semblant de jeter littéralement la coupe en l’air vers son nouveau propriétaire. Ses gestes étaient tellement criants de vérité que toute l’assemblée a véritablement cru à son intention. Tous voyaient déjà cette jolie pièce se briser sur le sol à la grande tristesse du nouvel acquéreur. Julien Cohen a donc bien réussi son coup. Il a véritablement créé un moment de panique sur le plateau d’Affaire conclue. Et si cette petite blague l’a bien fait rire, ses compagnons ont néanmoins vécu un petit moment de tension !



Devenu au fil des mois, le véritable clown de l’émission, l’expert en antiquités sait également quand il faut rester sérieux. Les autres acheteurs savent d’ailleurs pertinemment bien, qu’il peut se montrer un adversaire redoutable. Car quand Julien Cohen veut posséder un objet, rien ne semble pouvoir l’arrêter. Mais l’expert d’Affaire conclue sait toujours parfaitement bien ce qu’il achète. Il a en effet une parfaite connaissance du marché et est capable d’estimer un grand nombre de biens à leur juste valeur. Il n’hésite d’ailleurs pas à remettre à leur place des candidats trop gourmands ! Julien Cohen peut également faire preuve d’une générosité démesurée. Plusieurs candidats ont d’ailleurs déjà pu profiter de ses largesses. Notamment une étudiante venue se séparer d’un objet afin de récolter quelques euros pour financer l’achat d’un ordinateur. La jeune étudiante avait en effet un besoin urgent de s’équiper en matériel informatique pour poursuivre ses études. Mais en plus de la vente de son bien de famille à un beau prix, Julien Cohen lui a réservé une jolie surprise. Possédant plusieurs ordinateurs portables, Julien Cohen lui en a tout simplement offert un…

Le quadragénaire est en tout cas un personnage qui ne laisse personne insensible. Et s’il connaît des détracteurs, il peut aussi compter sur un grand nombre d’admirateurs et de fans fidèles. Il lui est parfois reproché d’être assez agressif dans sa manière d’acheter en ne laissant que très peu de place à la concurrence. Car l’homme peut se montrer d’un véritable tempérament guerrier lorsqu’il s’agit de remporter la partie. Mais il était également reconnu par les téléspectateurs pour son humour et parfois son désintérêt.

Julien Cohen avait d’ailleurs ému de téléspectateurs lorsqu’une dame assez âgée s’était présenté dans Affaire conclue il y a quelques mois. La retraitée souhaitait vendre une bague que lui avait offert son mari aujourd’hui décédé. La vente avait été conclue pour 320 euros. Madeleine était très heureuse de cette somme acquise. Mais Julien Cohen avait bien remarqué que la vendeuse avait beaucoup de mal à se séparer de cet objet. Cette bague était un véritable souvenir de l’amour de son mari disparu. Au moment de payer Madeleine pour l’achat de cette bague, Julien Cohen lui a glissé l’argent dans la main en y ajoutant le bijou de manière très discrète. Madeleine a été totalement chamboulée par ce geste totalement désintéressé qui a surpris tous les téléspectateurs.

Mais ce 15 octobre dernier, Julien Cohen s’est fait remarquer une nouvelle fois pour toute autre chose que son sens des affaires ou pour sa gentillesse. Cette fois-ci, c’était pour son humour en tentant de mettre la panique sur le plateau d’Affaire conclue. Que l’on aime ou que l’on déteste l’homme, en tout cas personne ne reste insensible à sa manière d’être….