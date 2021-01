Julien Cohen (Affaire Conclue) : une attitude impardonnable, un peu trop ? il crée une polémique sur la toile

Julien Cohen est l’un des acheteurs phares de l’émission des enchères, Affaire Conclue. Pour mener à bien son travail d’acquisition et de divertissement, il s’est construit un personnage haut en couleurs. En effet, Julien Cohen a une fâcheuse tendance à taper sur les nerfs de ses camarades. Désinvolte, détaché, souvent sec et direct, fait-il semblant pour remporter la mise ? LDPeople revient avec vous sur un épisode d’Affaire Conclue dans lequel Julien s’est montré particulièrement condescendant envers ses collègues.

Julien Cohen dépasse les bornes ?

Julien Cohen sait jouer sur les changements de tons et d’ambiance pour s’adapter à son interlocuteur. Mais pour ne pas laisser le loisir à ses camarades acheteurs de lire son jeu, il sait aussi se montrer imprévisible. Julien est le genre de personnage qui ne lâche pas le morceau lorsqu’il commence à enchérir. Il est même capable de laisser les enchères pour se taire plusieurs tours avant de donner le coup final avec une grosse somme qui vient surprendre ses adversaires. En effet, ses camarades en plateau, les autres acheteurs, sont finalement des adversaires. Tous “s’affrontent” pour remporter la mise sur l’objet mis en vente. LDPeople ne peut alors que se demander : est-ce de cette façon que Julien Cohen voit les choses ? Une chose est sûre, les fans d’Affaire Conclue sont de plus en plus régulièrement choqués de son attitude.

Les téléspectateurs sont partagés quant à la désinvolture limite provocante de Julien Cohen. Certains le trouvent parfait dans son personnage et voudrait même qu’il ait le courage d’aller encore plus loin. Car une fois les ventes terminées, Julien Cohen redevient très sympathique. Mais pour d’autres fans d’Affaire Conclue, l’acheteur en fait trop. Ils le prennent très au sérieux et supposent qu’il manque de professionnalisme et d’humour. Difficile de se faire une véritable idée de la personnalité de Julien Cohen lorsqu’il agit de la sorte. Et c’est justement ce qu’il recherche. L’acheteur déstabilise son audience afin de mettre toutes les chances de son côté.

Affaire Conclue est critiquée à cause de son attitude

Dans l’épisode du 13 janvier dernier, une jeune femme venait mettre en vente une table composée d’un bas-relief biblique. Julien Cohen enchérissait comme les autres acheteurs. Mais il s’est lassé de voir que tous parlaient les uns après les autres, monotones. Il a donc décidé de casser le rythme et de ramener l’attention sur lui. Pour ce faire, il a enfilé son masque de monsieur grognon (symboliquement) et a commencé à éplucher une mandarine.

ne vous cache pas que cela a clairement agacé une bonne partie des acheteurs en plateau. Le fait que Julien Cohen soit si désinvolte pourrait passer pour un manque de respect profond. Son personnage est étudié à la perfection pour arriver à ses fins.

Julien Cohen va-t-il trop loin dans son rôle ? Ne risque-t-il pas de se fâcher avec ses collègues ? Ou même de froisser les vendeurs ? Les fans Affaire Conclue sont partagés. SI certains implorent Julien Cohen à se calmer, d’autres comprennent parfaitement son manège et le trouve admirable.