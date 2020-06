Julien Cohen (Affaire Conclue): des propos envers une candidate qui vont déplaire à sa femme

Julien Cohen est un des acheteurs vedettes d’Affaire Conclue. L’émission présentée par Sophie Davant fait participer cinq acheteurs pour faire monter les enchères. Ils font à tour de rôle des offres pour acquérir les biens des candidats de l’émission. Mais parfois, Julien Cohen joue de son charme pour amadouer les vendeurs. Faire des bonnes affaires n’est pas seulement l’objectifs des candidats d’Affaire Conclue après tout. Cependant, ces propos pourrait déplaire à son épouse.

Julien Cohen revient très en forme sur le plateau d’Affaire Conclue

Affaire Conclue a repris de plus belle depuis le 26 mai. Les fans de l’émission de Sophie Davant peuvent donc retrouver des épisodes inédits à la télévision. Et ils ne vont pas être déçus car toute l’équipe revient très en forme. La période de confinement les aura peut-être empêché de pouvoir travailler en plateau quelques temps mais ils reviennent plus énergiques que jamais. Si d’habitude les fans attendent les grandiloquences de Pierre-Jean Chalençon pour les faire sourire, c’est cette fois Julien Cohen qui fait sensation. En effet, il tente de se servir de son charme pour attirer la sympathie d’une vendeuse. Si il utilise des propos qui pourraient déplaire à son épouse, Karine, c’était sans compter sur la réaction de la candidate. Car cette dernière le remballe assez rapidement. De quoi faire éclater de rire les collègues de plateau de Julien Cohen.

Des propos tendancieux qui pourraient déplaire à sa femme

Dans le déroulement d’Affaire Conclue, les candidats vendeurs viennent d’abord rencontrer Sophie Davant. La présentatrice est accompagné d’experts en art et en antiquité en tout genre. Ensemble, ils déterminent la valeur de l’objet que le ou la candidate est venue vendre dans l’émission. Lorsqu’une estimation du prix est faite, le ou la candidate obtient un pass qui lui permet de se rendre dans la salle des enchères. Dans cette salle, le ou la candidate se retrouve en face des acheteurs d’Affaire Conclue. C’est alors aux candidats de présenter leur objet et de donner envie aux acheteurs de faire des offres qui correspondent à l’estimation donnée en amont. Et puis pourquoi pas de faire montrer les prix encore un peu plus.

Lorsque Julien Cohen « dérape » avec ses propos charmeurs, il est en face d’une candidate venue vendre une lampe-vase. Cette dernière commence par e présenter. Elle dit alors comment elle s’appelle mais également d’où elle vient et ce qu’elle fait dans la vie. Et Julien Cohen, lorsqu’un objet l’intéresse, peut se montrer très prévenant avec les candidats. Il va jouer de ses charmes pour tenter de conclure la vente. Lorsqu’il apprend le métier de la jeune femme venue vendre la lampe-vase, il s’exclame. En effet, la candidate est une cuisinière de métier. Julien Cohen profite de l’occasion pour répondre qu’il aurait du se marier avec une cuisinière. Des propos peu sympathiques pour son épouse qui doit certainement regarder l’émission. Mais heureusement pour Karine, la femme de Julien Cohen, la jeune femme a du répondant. Elle envoie alors immédiatement Julien Cohen sur les roses.

La répartie de la candidate fait taire Julien Cohen

La situation provoque l’hilarité de ses camarades acheteurs. Julien Cohen ne s’attendait pas à une telle réponse visiblement. Et la candidate tente de rattraper le coup car il ne faudrait pas qu’elle ait vexé un potentiel acheteur de son objet. Elle lui dit alors que peut-être que cela pourrait s’envisager pour la retraite. Julien Cohen est ravi de voir qu’il retombe sur ses pattes mais cela sera de courte durée. En effet, il ne manque pas l’occasion d’en rajouter une couche pour reprendre le dessus de la conservation et la candidate ne le rate pas à une nouvelle reprise. La jeune femme affirme passer son tour pour un éventuel mariage avec Julien Cohen dans lequel elle devrait surtout lui faire la cuisine. Une scène mémorable pour Affaire Conclue et qui a certainement fait beaucoup rire les fans dans leurs salons.

Julien Cohen et Karine, son épouse, ont encore de beaux jours devant eux

Pourtant Julien Cohen n’a évidemment pas voulu blesser son épouse. En effet, il est marié avec Karine depuis plus de 20 ans. Et si il aime la taquiner de lama sorte c’est surtout parce qu’ils restent très complices. Julien Cohen ne manque pas de rappeler l’amour qu’il lui porte lorsque le sujet s’y prête. D’après le magazine Gala, Julien Cohen aurait déjà plusieurs fois parlé de son épouse en interview. Et il aurait eu des propos plus que flatteurs à son égard. Le magazine révèle que lors d’en entretien avec Closer, Julien Cohen parle de sa femme comme du « secret de sac réussite ». Et il va jusqu’à ajouter que c’est une personne exceptionnelle, mentalement et physiquement. Enfin, il disait également adorer faire les choses avec elle. C’est un sans fautes pour les compliments qu’adressait alors Julien Cohen à son épouse Karine.

Bien que les propos qu’il tient à la candidate pourraient déplaire à sa femme, Julien Cohen sait où il met les pieds. Car il n’était absolument pas sérieux et reste fou amoureux de son épouse. Finalement, il n’est pas si sûr que Karine puisse être jalouse de la façon dont il s’est adressé à la candidate d’Affaire Conclue. Mais si cela était le cas, les fans savent que Julien Cohen saura jouer de son charme pour retrouver les faveurs de son épouse. De plus, ils se réjouissent que l’acheteur puisse faire de telles blagues pendant l’émission. Un peu d’humour et de légèreté dans une ambiance d’enchère et d’antiquité est pour le moins essentiel au succès de l’émission. En effet, beaucoup des candidats font le déplacement pour rencontrer Sophie Davant ou les différents acheteurs en plateau.