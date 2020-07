Julien Cohen « Affaire Conclue »: Qui est réellement Karine, son épouse !

Depuis plusieurs mois, Julien Cohen est l’un des acheteurs charismatiques du programme phare de France 2 : Affaire Conclue. Au quotidien, l’homme partage la vie d’une femme prénommée Karine avec laquelle il vit depuis plus de 20 ans.

Au fil du temps, les téléspectateurs ont appris à découvrir sa personnalité. Julien Cohen est l’un des acheteurs vedette de l’émission Affaire Conclue qui cartonne sur France 2. Le programme d’enchère dont la présentation est assurée par Sophie Davant réalise de belles audiences. L’une des raisons est l’équipe d’acheteurs : Caroline Margeridon, Pierre-Jean Chalençon (qui a d’ailleurs expliqué qu’il allait partir) ou encore Julien Cohen. Avec ses célèbres lunettes bleues qu’il garde en permanence et son bagout, Julien Cohen dispose de certains atouts pour séduire les candidats qui se rendent sur le plateau pour vendre au meilleur prix leur objet. Les acheteurs se livrent souvent à un combat féroce pour arriver à s’adjuger un bien.

Julien Cohen est marié avec Karine depuis 1998

Julien Cohen s’est mariée avec Karine en 1998. Une belle performance. L’amour est cultivé au quotidien pour pouvoir durer. L’acheteur est très attentionné. « Je suis tombé amoureux en moins de temps qu’il faut pour le dire », avait-il expliqué en parlant de son épouse à l’occasion d’un entretien réalisé pour le magazine Télé-Loisirs. Cette fameuse Karine est une femme active puisqu’elle est à la tête, depuis de nombreuses années, de l’entreprise Coursiers.com, l’une des sociétés que son époux a fondé avec son groupe « A toute vitesse ». Avec cette casquette, Karine a participé, en 2015, au programme Patron Incognito sur M6.

On a aussi pu la voir, aux côtés de son mari, lors d’une émission spéciale en prime time d’Affaire Conclue. En supplément de son activité professionnelle, Karine assiste souvent son mari en ce qui concerne la brocante.

Une famille élargie

En ce qui concerne leur vie privée, on sait que le couple est à la tête d’une famille élargie car elle est recomposée. Quand il fait la connaissance de sa femme, Julien Cohen était déjà papa de deux bambins, nés d’un premier mariage : Carla et Zacary. Sa femme était maman de trois enfants : Carla, Jordan et Aaron. « Je pense que l’on est de véritables miraculés. Nos enfants ont été au départ très difficiles, car un enfant n’a pas envie que son papa se sépare de sa mère et que la mère quitte son père… Ils ont tout mis en œuvre pour nous rendre la tâche difficile », précise l’acheteur de l’émission Affaire Conclue.

Dans la vie quotidienne avec leurs bambins, tout n’a pas été simple, au début. Mais le couple a persisté. Les enfants ont fini par se rendre compte que leurs parents étaient heureux de cette manière. De cet amour est née une fille nommée Nina qui vient de fêter ses 14 bougies. Le couple est aujourd’hui pleinement comblé. D’autant plus que l’émission Affaire Conclue marche très bien. C’est une belle vitrine.