Julien Cohen “Affaire Conclue”: son cadeau très généreux à une vendeuse étonne la toile

Ce lundi 24 août, Julien Cohen s’est montré très généreux dans Affaire Conclue ! En effet, touché par la déclaration d’une candidate fraîchement diplômée du baccalauréat, il a décidé de lui faire un beau cadeau. Explications.

Le beau geste de Julien Cohen à une vendeuse

Comme à chaque fois qu’une personne passe devant les acheteurs, cette dernière doit expliqué pourquoi elle a décidé de venir vendre l’objet en question. Ainsi, Soline a expliqué la raison de sa venue : “Je vais vendre le tableau pour acheter un ordinateur pour mes études. Parce que vu que je suis dyslexique, ça pourrait vachement m’aider pour la prise de notes“, a-t-elle notamment dit. Il n’en fallait pas plus pour qu’Alexandra Morel ne réagisse en indiquant que Julien Cohen avait plusieurs ordinateurs chez lui dont il cherchait à se séparer.

Julien Cohen coupe alors la parole à Alexandra Morel et dit : “Vous voulez un ordinateur ? Ok, bah vous savez quoi ? Cadeau. J’en ai à mon bureau. On devait s’en séparer parce qu’on en a acheté des nouveaux, donc ils sont super bien ; je vous l’offre“. De quoi faire plaisir à la vendeuse qui a donc eu ce qu’elle voulait dès le départ. Mais ça ne s’arrête pas là, elle a en effet également empoché 150 euros pour sa peinture signée Katia Pissarro. C’est ce qu’on appelle un passage complètement réussi !

Le bizutage de Julien à François-Xavier Renou

C’est le 19 août dernier que l’on a pu faire la connaissance de François-Xavier Renou, nouvel acheteur de l’émission. Pour son premier jour à l’écran, il a notamment subi un premier bizutage de la part de son désormais collègue Julien Cohen. Ce dernier a révélé une partie gênante et inattendue du petit nouveau : “Bien évidemment j’étais très curieux quand on m’a dit il y a un nouvel acheteur. Moi je suis un peu le Sherlock Holmes de l’histoire et je fouille un peu. Et du coup, il a pas que le talent de transformer les objets. Il se transforme aussi un petit peu quand même” a-t-il commencé par dire.

Malheureusement pour François-Xavier, Julien Cohen dégaine alors son téléphone afin de montrer le clip d’une chanson asiatique dans lequel apparaît son nouveau collègue! Celui-ci, visiblement très gêné, a cherché à s’expliquer : “Je sais pas où il a trouvé ça… Monsieur Cohen vous fait partager ma vie privée et un de mes hobbies qui est la chanson. Donc voilà, je me suis amusé à faire des reprises de chansons en indonésien et j’ai eu beaucoup de succès !”. Pour une première, ça n’a pas dire être facile pour le petit nouveau.