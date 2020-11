Julien Cohen choque les autres acheteurs: Découvrez ce qu’il ose faire d’une oeuvre d’art!

Le célèbre acheteur aux lunettes bleues a encore sévit ! Julien Cohen a un don pour énerver les autres acheteurs. Mardi 27 octobre, il les a carrément choqué en révélant ce qu’allait advenir du tableau qu’il venait d’acquérir !

Julien Cohen: Acheté 25 euros, le tableau est aujourd’hui estimé à 500 euros !

Sur le plateau d’Affaire Conclue sur France 2, l’architecte d’intérieur Frédéric voulait se débarrasser d’un tableau chiné 25 ans plus tôt aux puces de Lyon. L’homme de 60 ans a expliqué avoir acheté à l’époque la toile pour 25 euros. Une bonne affaire puisque le commissaire-priseur Harold Hessel l’a estimée à 500 euros !

Dans la salle des ventes, Frédéric a retrouvé Caroline Margeridon, Damien Tison et Julien Cohen. Ce dernier s’est montré aussitôt très intéressé par l’oeuvre. Il avait une idée derrière la tête. Il a donc accepté de mettre 600 euros pour que le tableau lui revienne. Enfin, pas vraiment. Car Julien Cohen n’a pas l’intention d’accrocher cette toile chez lui. Il va l’offrir à sa fille Carla.

“Il va y avoir certainement Iron Man ou Batman qui va tomber du ciel”

“Je vais le confier à ma fille et elle va le transformer. Il va y avoir certainement Iron Man ou Batman qui va tomber du ciel”. En prononçant ces mots, Julien Cohen a choqué Damien Tison. L’antiquaire ne peut pas se résoudre à toucher à une oeuvre d’art, quelle qu’elle soit.

Julien Cohen n’a pas de problème avec ça. D’ailleurs, Carla Cohen est elle-même artiste. La jeune femme s’est spécialisée dans l’esthétique du Comics. Elle vend même des tableaux jusqu’à 4000 euros.

Caroline Margeridon le clashe devant tout le monde.

Ce mois-ci, l’antiquaire Damien Tison n’est pas le seul acheteur a avoir été profondément irrité par Julien Cohen. Quelques jours plus tôt, vendredi 23 octobre 2020, Caroline Margeridon a dû le remettre à sa place devant tout le monde. Tout a commencé avec une coupe que l’acheteuse voulait acquérir.

“Il est ridicule, vous ne trouvez pas ?

“Je vous donne 300 euros pour cette coupe !”, a lancé Caroline Margeridon. Olivier Cohen l’a vit prise de court : “Je vais vous donner plus… Je vous donne 301 euros !” a-t-il proposé à la vendeuse. Caroline Margeridon a aussitôt réagi en prenant l’acheteuse à parti : “Il est ridicule, vous ne trouvez pas ? C’est ridicule !”

Remontée, la maman de Victoire et Alexandre a poursuivi son argumentation : “Si le monsieur accepte 301 chez toi et pas 300 chez moi, ça serait ridicule ! Ce n’est pas un jouet, franchement ce n’est pas ridicule ce qu’il fait ? Franchement, pour un euro… Il pense qu’il va gagner pour un euro ! Il faut augmenter un peu plus, c’est ridicule Juju !”

La brocanteuse a convaincu avec brio la vendeuse. Elle est donc repartie avec la coupe pour 350 euros. Et vous, qu’en pensez-vous ?

Alix Brun