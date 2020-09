Julien Cohen roulé et arnaqué dans Affaire Conclue? Il met les choses au clair avec un participant

Julien Cohen est l’un des acheteurs phares d’Affaire Conclue. Mais son expertise peut lui jouer des tours. Surtout si les vendeurs ne sont pas totalement de bonne foi. En effet, il avait un jour acheté un vélo afin de s’y remettre. D’après le vendeur, tout était en parfait état. Mais Julien Cohen a du se retrousser les manches pour que le fameux vélo ne tombe pas en ruines. Et le 25 septembre dernier, le vendeur de ce vélo est de retour dans Affaire Conclue. C’est donc l’occasion pour Julien Cohen de régler ses comptes avec Amar, qui lui a causé bien des soucis en lui assurant que le vélo était en parfait état alors que c’était apparement loin d’être le cas. Le célèbre acheteur, Julien Cohen, ne va pas manquer Amar qui sera repris à chacun de ses arguments.

Julien Cohen va faire son show lors d’une vente particulière d’Affaire Conclue

Julien Cohen serait-il un tantinet rancunier ? C’est fort probable en effet. Pour preuve, l’émission du 25 septembre dernier d’Affaire Conclue, dans laquelle il refait face à un ancien candidat. Amar, un homme très sympathique au demeurant, avait assuré à Julien Cohen que le vélo qu’il mettait alors en vente était infaillible. Or, l’acheteur a vite déchanté lorsqu’il s’agissait de faire un tour avec. De nouveau en face d’Amar, il va lui faire savoir que c’était un mauvais coup que de lui mentir de le sorte.

Amar s’amuse de la colère de Julien Cohen car ce dernier ne paraît pas très sérieux dans sa diatribe. De plus, les autres acheteurs rient aussi de constater que l’acheteur aux lunettes bleus ait pu se faire avoir. Amar se défend alors en expliquant qu’aujourd’hui il est très sincère et honnête. Il explique même que la fois d’avant, pour vendre son vélo, il n’avait effectivement pas fait de révisions dessus avant de l’emmener en salle des ventes.

Le doute s’installe et le candidat tente d’argumenter

Mais cela ne va pas convaincre Julien Cohen. Il va camper sur ses positions, persuadé qu’Amar va encore tenté de le rouler. Le candidat vendeur est un collectionneur de vélo. Il est en énormément et c’est encore un vélo qu’il vient vendre pour la millième d’Affaire Conclue. Le millième épisode d’Affaire Conclue souhaite faire revenir les candidats les plus marquants et les meilleures ventes. Forcément, le collectionneur de vélo est présent. Mais pour Julien Cohen ce n’est pas un si bon souvenir que cela. Quoi qu’il garde tout de même la satisfaction de s’être remis à pédaler grâce à Amar.

Amar ne plie pas sous les “attaques” de Julien Cohen, davantage amusé que vexé

Julien Cohen va tenter de faire passer un sale quart d’heure au candidat. Il va qualifier le vélo de leur dernière rencontre de “bien pourri”. Et il va s’attacher à dénigrer le moindre argument du jeune homme. De quoi faire sourire Amar, qui continue de défendre son vélo. Et même faire rire les autres acheteurs, qui reconnaissent bien là le tempérament de Julien Cohen. Amar a beau répété que ce vélo est révisé et que tout fonctionne, Julien Cohen refuse d’en croire un seul mot. Car si le vélo est en réalité en mauvais état, c’est simplement le même scénario qui se répète. Et il n’est pas question qu’il se fasse avoir deux fois.

Malgré l’apparence sympathie d’Amar, Julien Cohen refuse de se laisser attendrir. Il va tout faire pour gâcher la vente du candidat, pour se venger de la façon dont il s’est joué de lui lors de leur première rencontre.

Julien Cohen et Amar finissent par faire une affaire conclue, avec le sourire

Heureusement l’animosité ne sera que de courte durée. C’est même Julien Cohen en personne qui va acquérir le vélo d’Amar. Et pour le double de la somme annoncée par les experts. Amusé plus qu’agacé par la situation, Julien Cohen dira au candidat qu’ils forment tous les deux la meilleure équipe d’Affaire Conclue. De quoi enterrer la hache de guerre. D’autres se demandent aussi si Julien Cohen n’a pas fait autant d’histoires simplement pour réussir à gagner les enchères sur ce vélo. Mais il est impossible de le savoir de façon infaillible.

Tout est bien qui finit bien donc. Julien Cohen se venge mais ne décide pas de faire une affaire d’État de cette histoire. Amar repart avec 100 euros, sur les 50 annoncés en salle d’expertise. Et Julien Cohen avec un nouveau vélo. De plus, le vélo a de fortes chances de vraiment avoir été révisé cette fois-ci. Enfin, les téléspectateurs, comme les autres acheteurs en plateau, ont bien rigolé de voir Julien Cohen faire semblant de se mettre en colère. D’autant qu’il finit par acheter le bien de celui qu’il l’avait “roulé” lors de sa dernière visite. Le millième épisode d’Affaire Conclue va rester dans les mémoires comme un épisode culte et plein de rebondissements. Les fans du show ont donc déjà hâte d’en voir davantage.