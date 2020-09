Julien Courbet : Décès de son papa, maladie de sa maman, ses terribles révélations !

Julien Courbet est un visage bien connu du paysage audiovisuel français. Âgé aujourd’hui de 55 ans, l’animateur de RTL et de M6 se livre dans une très longue interview, accordée au magazine TV Grandes Chaînes. Un reportage dans lequel on découvre l’homme de télévision à travers les événements marquants de son parcours. Dans cet entretien, le père de Lola et Gabin est revenu sur deux événements marquants de sa vie concernant ses parents : le très violent décès de son père et la terrible maladie de sa mère !

On connaît Julien Courbet pour son humour et sa bonne humeur. Aujourd’hui, il revient avec un ton beaucoup plus grave sur les épreuves qu’il a traversées. Très souvent discret sur tout ce qui touche à sa famille, Julien Courbet a accepté de se livrer de manière totalement transparente.

Avant de revenir sur les faits marquants qui ont jalonné son existence, le présentateur avait d’abord souhaité parler de ses deux enfants. Car selon lui, il s’agit ” de sa plus belle réussite “. D’ailleurs, Julien Courbet se montre très complice avec Lola et Gabin. ” J’ai toujours été un papa poule très présent. Ma relation avec Lola et Gabin est incroyable. Ça s’explique peut-être par le fait que je n’ai pas pu beaucoup communiquer avec mon père quand j’étais gamin. Il était commercial et partait avec son break toute la semaine. Le week-end, on ne discutait pas trop. C’était un peu comme dans la chanson de Daniel Guichard, Mon vieux “ a-t-il confié avec une certaine émotion.

Julien Courbet est devenu aujourd’hui l’un des visages les plus connus de la télévision. Il a connu une ascension fulgurante. Originaire de la Gironde, il avait commencé sa carrière sur France 3 Aquitaine. Quelques années plus tard, il aura la chance énorme de pouvoir travailler avec Jacques Martin sur France 2 dans l’émission satirique Ainsi font font font. En parallèle de sa carrière à la télé, il se fait également connaître à la radio, notamment sur Fun Radio et NRJ. En presque 40 ans de carrière, Julien Courbet a été à la fois animateur producteur et un homme d’affaires averti. Après plusieurs années passées dans le groupe Canal+, c’est aujourd’hui sur M6 qu’il officie. Il présente l’émission Capital qui lui vaut un joli succès auprès des téléspectateurs. Le présentateur aura donc été présent dans une trentaine d’émissions de télé et de radio depuis son arrivée à Paris dans les années 80.

Julien Courbet aura réalisé un parcours duquel il peut être très fier. Mais comme il l’avouait récemment, il aura toujours un immense regret. Celui que son père n’est pas pu assister à son ascension et à sa réussite. Julien Courbet n’avait que 28 ans lorsqu’il apprenait le décès de son papa. La perte d’un parent est toujours un événement difficile pour un enfant. Et les circonstances du décès du père de Julien Courbet sont en plus très violentes.

C’est suite à un terrible accident de la route, que son père décède renversé par un chauffard. ” Mon père marchait sur un trottoir et a été fauché par un type en voiture qui avait bu trop de bières et a pris la fuite ensuite. On a toujours vécu avec cette question : aurait-il pu être sauvé ? Le gars a été condamné qu’à 3 mois de prison avec sursis. J’avais 28 ans. Ça a été le premier drame de ma vie “ avait confié l’animateur lors de ce dernier entretien. Concernant ce terrible événement, le présentateur de Capital ne veut pas vivre dans la rancœur et dans la haine. Mais il souhaite que la personne qui lui a enlevé son père se rende compte du mal qu’il avait fait à toute sa famille.

Julien Courbet n’a jamais voulu être dans la vengeance, mais n’est pas dans le pardon non plus : ” Je ne lui pardonne pas non plus. Je veux juste qu’il ait conscience de son acte et qu’il explique à ses proches qu’il ne faut pas boire avant de prendre le volant “. Cette cause est également devenue très importante pour l’animateur. Et il ne rate jamais une occasion de rappeler les dangers de l’alcool au volant. Un comportement dangereux qui lui aura malheureusement ôté l’espoir de partager de bons moments avec son père. Julien Courbet n’aura pas non plus connu la fierté de pouvoir montrer à son père le résultat de son travail : “ Il devait venir me voir quelques jours plus tard pour la première fois sur un plateau télé “.

Cette absence aura toujours été un grand manque pour l’ancien chroniqueur de Touche pas à mon poste. Mais Julien Courbet aura eu la chance de pouvoir compter sur sa maman qui était à ses côtés pour le soutenir. La famille a réussi à rester soudée malgré ce terrible drame. Sa mère a été un véritable piller pour Julien. Mais aujourd’hui, les rôles se sont inversés. Car c’est sa mère qui à son tour, a besoin de lui. ” Aujourd’hui, elle a malheureusement la maladie d’Alzheimer. Elle me reconnaît une fois sur dix. C’est une autre épreuve, personne ne mérite une fin de vie comme ça. Mais quand elle me reconnaît, je vous assure que cette rencontre devient un moment de magie ” confiait-il, très ému par cet aveu.

D’habitude très discret sur sa vie privée, Julien Courbet s’est confié sans tabou dans cette interview. C’était l’occasion pour lui de revenir sur la tragédie qui a frappé son père et sur cette absence qu’il a eu longtemps difficile à digérer. Il s’est également livré sur cette relation particulière qu’il a aujourd’hui avec sa mère. Il explique les difficultés de communication avec celle qui ne reconnaît pas toujours son fils.

Malgré tous ses événements de la vie, Julien Courbet est un homme heureux. Ses enfants sont véritablement la raison pour laquelle il se bat dans la vie aux côtés de son épouse. Et du côté professionnel, cette année 2020 lui réserve encore quelques belles aventures.

Toujours présent à la radio du lundi au vendredi sur RTL dans son émission Ça peut vous arriver, Julien Courbet a d’autres projets. Ce même programme devrait en effet bientôt connaître une version télévisée. M6, réfléchit depuis longtemps à mettre à l’écran ce concept qui vient en aide aux Français. Car il est vrai que le format radio connaît un énorme succès depuis 20 ans. Plusieurs milliers d’auditeurs ont vu leurs problèmes résolus grâce à Julien Courbet et à ses équipes.

Présent à l’antenne avec ce programme depuis 2001, la nouvelle version de Ça peut vous arriver devrait démarrer bientôt sur M6. La date du mois de novembre vient d’ailleurs d’être annoncée par les responsables de la chaîne.