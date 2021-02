Julien Courbet en deuil, il annonce la très mauvaise et triste nouvelle sur la toile !

Ce mardi 9 février 2021, Julien Courbet a pris quelques minutes de son temps pour faire une annonce sur son compte Twitter. L’animateur de M6 a fait part de sa tristesse suite à la mort de son animal de compagnie. La rédaction de LD People va tout vous dire.

Julien Courbet partage sa tristesse avec les internautes

Si vous suivez Julien Courbet sur les réseaux sociaux, vous avez sûrement dû voir déjà Vega, le chien de l’animateur sur l’une ou l’autre photo. Malheureusement, alors qu’il partageait la vie de son compagnon depuis quelques années maintenant, celui-ci s’en est allé. Le présentateur de Capital sur M6 a publié un tendre montage vidéo où on voit son chien courir, heureux, sur la plage sur la chanson du groupe Beach Boys, Wouldn’t it be nice.

Vega je ne pensais pas que je pourrai aimer un chien à ce point et qu’1 chien pourrait m’aimer autant

Qd on s’est vu au refuge pour la 1ère fois ce fut le vrai coup de foudre

Merci de nous avoir rendu si heureux

Cette chanson résume notre coup de foudre. A bientôt je tm . pic.twitter.com/HwD3v7SxQy — Julien Courbet (@courbet_julien) February 9, 2021

En légende de cette photo, Julien Courbet a rendu un vibrant hommage à Vega :« Quand on s’est vus au refuge pour la première fois ce fut le vrai coup de foudre. Merci de nous avoir rendu si heureux. Cette chanson résume notre coup de foudre. A bientôt je t’aime ». Suite à l’annonce de cette triste nouvelle l’animateur a reçu de nombreux messages de soutien de la part des internautes.

Jean-Luc Reichmann taquine Julien Courbet

Si Julien Courbet a du faire face à la mort de son chien il y a quelques heures, avant ça, l’animateur a fêté ses 56 ans. Pour l’occasion, Jean-Luc Reichmann a pris le temps de lui souhaiter dans son émission « Les 12 coups de midi ». Lors de la première manche, l’animateur de TF1 a demandé : « Quel nom de famille l’animateur de Sans aucun doute partage-t-il avec un grand peintre ? ». La réponse était évidemment Courbet (Gustave pour le peintre).

Julien Courbet fête ses 56 ans : le tacle hilarant de Jean-Luc Reichmann dans Les 12 coups de midi https://t.co/6m8wIcICx8 — masson (@deniseptbouchon) February 7, 2021

L’occasion parfaite pour que Jean-Luc Reichmann puisse taquiner son ami Julien Courbet : »Joyeux anniversaire à Julien Courbet ! 76 ans aujourd’hui, il ne les fait pas, joyeux anniversaire à Julien ! 76 ans, quand même ! », a-t-il blagué notamment sur le plateau de TF1. Une petite attention que le présentateur de M6 a vraisemblablement aimé puisqu’il a répondu directement : « Merci à mon copain Jean-Luc Reichmann ». De vrais bons amis donc.