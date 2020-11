Julien Courbet furieux, dévoile une photo choquante et dénonce une arnaque énorme !

Depuis quelques jours maintenant, Julien Courbet est à la tête d’une nouvelle émission sur M6 : “Ça peut vous arriver”. Lors de celle-ci, l’animateur tente de régler les problèmes d’internautes victimes d’arnaques notamment. Aujourd’hui, les équipes de l’émission ne devraient pas être tendres avec un dépanneur qui aurait frappé une de ses clientes. Explications.

Julien Courbet, le Zorro de la télévision

Depuis le 2 novembre dernier, Julien Courbet présente l’émission “Ca peut vous arriver” sur M6. Un bonheur pour l’animateur puisqu’il réclamait depuis plusieurs années une émission d’aide aux consommateurs en direct à la télévision. D’ailleurs selon lui, le direct change tout : “Je ne l’ai jamais fait en direct à la télévision et ça change tout dans l’adrénaline en plateau, dans les réactions que nous pouvons avoir et je me bats depuis des années pour faire en sorte que cette émission arrive en direct. Quand on est en direct, ça change tout parce que cela réserve des surprises incroyable“.

Mais ce dimanche 15 novembre, Julien Courbet a partagé une photo choquante sur les réseaux sociaux. Sur celle-ci, on peut voir les bras d’une jeune femme avec un énorme bleu. Selon les accusations de la femme au bras touché, c’est un dépanneur qui en serait à l’origine : “Quand un dépanneur te dit que ça va coûter 100 et qu il veut te prendre finalement presque 1.000 euros que tu refuses de payer et qu’il te tape dessus (femme victime). Demain, on appel en direct la boîte de dépannage sur M6 ⁩ dès 11h35 dans Ca peut vous arriver” explique notamment l’animateur sur Twitter.

Les internautes réagissent en masse

Si il ne fait aucun doute que maître Sylvie Noachovitch, maître Blanche De Granvilliers, maître Anne-Claire Moser ou encore Hervé Pouchol et Bernard Sabbah, ne vont pas être tendres avec le jeune homme qui selon les dires de la jeune femme n’aurait pas hésité à faire usage de la force pour tenter d’arnaquer. D’ailleurs, les internautes espèrent tous qu’il tombera : Aurait-il fait ça si il y avait eu un homme en face de lui ?… Honte à lui et j’espère qu’il payera cher !“, “Vraiment ras le bol de voir de tels comportements“, ou encore “Mais quelle horreur ! J’espère que cette femme est bien accompagnée et a pu être prise en charge par la police pour une plainte“.

Alors sur la boîte mail

arnaquesm6@gmail.com depuis hier

Des arnaques au mariage

Des voyages annulés non remboursés

Des sites internets qui encaissent sans livrer

Des patrons qui oublient les salaires

Je transmets tout aux équipes

— Julien Courbet (@courbet_julien) November 15, 2020

Pour éviter que d’autres personnes tombent dans le panneau, Julien Courbet a publié sur son compte Twitter, une adresse mail pour venir en aide aux personnes : “J’ai créé cette adresse mail pour les twittos qui ont un problème et qui veulent passer dans l’émission. Racontez en quelques lignes et laissez vos coordonnées, si ça correspond à l’émission et si nous pensons pouvoir vous aider un journaliste vous rappel. arnaquesm6@gmail.com”.