Julien Courbet : sa fille Lola, sublime, pose en Bikini, elle met tout le monde d’accord !

Julien Courbet est un célèbre animateur de radio et de télévision. Discret sur sa vie privée, il a pourtant déjà fait savoir à quel point il est un papa fier de sa fille. En effet, Lola a 20 ans et elle est une jeune femme pleine de promesses qui fait honneur aux valeurs inculquées par son éducation. Julien Courbet ne peut pas cacher son admiration pour Lola, sa fille. Une admiration que partage nombreux des internautes sur les réseaux sociaux, mais certainement pas de la même manière que son père. Car Lola partage des images d’elles ravissantes sur son compte Instagram. Des images qui interpellent tant elles sont sublimes !

Lola, la fille de Julien Courbet, risque de rapidement devenir une vedette des réseaux sociaux

Julien Courbet est marié à son épouse, Catherine, depuis juillet 1998. Ensemble, le couple a deux enfants. L’aînée est Lola, elle est née le 20 avril 2000. Le cadet se prénomme Gabin et est né le 10 décembre 2001. La fille de Julien Courbet a donc célébré ses 20 ans tout récemment et son fils ne va pas tarder à fêter ses 19 ans. La jeune femme qu’est en train de devenir la fille de Julien Courbet, Lola, semble apprécier poser devant l’objectif de l’appareil photo.

En effet, en parcourant son compte Instagram, rares sont les photos qui ne sont pas des images d’elles. D’ailleurs, parmi les très nombreuses images de Lola, rares sont celles dans lesquelles elle ne pose pas en 2 pièces. En effet, ce sont les clichés dans lesquels elle porte une tenue idéale pour la baignade ou pour faire bronzette qui ont le plus de succès sur Instagram. Et comment en tenir rigueur aux abonnés de la jeune femme ? La fille de Julien Courbet sait se mettre en valeur et concentrer l’attention grâce à ses poses suggestives.

En revanche, Lola ne semble pas faire dans l’extravagance. Si certaines vedette d’Instagram et des réseaux sociaux en font parfois trop pour se faire remarquer, elle ne semble pas prête à tomber dans la vulgarité. De quoi certainement rassurer son papa pour qui il doit être difficile de se faire à l’idée que sa petite fille puisse attirer ainsi tous les regards. Mais Julien Courbet se console sûrement en se rappelant que Lola profite de la vie et de sa passion. En effet, la fille aînée de Julien Courbet est passionnée de mode et de tendance. Ainsi, lorsqu’elle immortalise sa silhouette sur Instagram, c’est toujours dans une tenue inédite. Des tenues qui correspondent parfaitement aux goûts du moment.

Des images sublimes mais qui ne tombent pas dans le piège du too much

Lola cumule moins de 2 500 abonnés sur son compte Instagram pour le moment. Nous ne pouvons que lui souhaiter que ce chiffre décolle pour qu’elle poursuive ses rêves de star des réseaux sociaux en tant qu’influence lifestyle et fashion, comme l’indique sa biographie sur Instagram. En attendant, elle peut compter sur le soutien de ses abonnés de la première heure et de ses amis. Car dans les commentaires, la fille aînée de Julien Courbet fait absolument l’unanimité.