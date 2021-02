Julien Doré éblouit ses fans sur Instagram en enlevant ses vêtements!

Le chanteur français Julien Doré reçoit une pluie de compliments sur son compte Instagram. Il vient en effet de publier une photo de lui où il se dévoile sans pull.

Ses fans s’étaient déjà mis d’accord pour dire que Julien Doré faisait partie des beaux gosses de la scène musicale française. Mais c’était avant que ce dernier fasse tomber la chemise ! Ses 518 000 abonnés sur Instagram ont eu très chaud lorsqu’ils ont découvert le cliché qu’il a partagé jeudi 28 janvier. Le plus beau gosse qui interprète Sublime & Silence a ainsi fait découvrir son joli torse musclé et tatoué. “ Pull marine 💙 On essaie toute la garde-robe avec @goledzinowski aujourd’hui pour trouver une tenue Victoires de la Musique 👗👞 On pense quoi de ce pull ?” a légendé le vainqueur de la 5eme saison de la Nouvelle Star.

« J’étais contre le mariage …et puis là lumière fût »

« Quel BG ! », Nan mais sérieux, on a fini d’affoler les ménagères de 40 ans et plus !!!! », « Je suis la seule à n’avoir pas eu envie de regarder la 2eme photo???? », « Je suis au boulot merci de me déconcentrer », “C’est parfait, on attend désormais les essais du pantalon !”, « J’étais contre le mariage …et puis là lumière fût », « Pourquoi s’embarrasser d’un pull… », « C’est possible de me laisser travailler sans me déconcentrer », « Franchement torse c’est carré », ont ainsi plaisanté les fans du chanteur.

Julien Doré se prépare donc pour les Victoires de la Musique. Rappelons qu’en 2015, il avait remporté la Victoire de l’artiste interprète masculin. Un beau parcours depuis sa révélation en 2007 dans la Nouvelle Star. Cette année-là, les téléspectateurs avaient découvert Julien Doré avec son ukulélé, Julien Doré. Il avait réussi à séduire le jury de M6 en interprétant « A la faveur de l’automne » de Tété. Puis il a de nouveau passé le test avec « Excellent » du groupe belge Sharko.

“Seule la musique (…) m’a permis de retrouver une forme d’équilibre.”

Au fil des émissions, il se distingue des autres artistes. Au sein de la rédaction de LDpeople, on n’oubliera jamais sa prestation sur « Like a Virgin » de Madonna, ni sur « Moi… Lolita » d’Alizée. Et c’est l’élection du public qui lui permettra de remporter cette 5e saison de la Nouvelle Star.

Mais si cette émission fut une porte d’entrée dans le monde de la musique, la célébrité ne fût pas une chose facile à gérer. “Depuis la Nouvelle Star, puis avec l’installation dans cette vie sous les projecteurs, quelque chose ne s’est pas réglé comme je le souhaitais. Seule la musique, en studio ou sur scène, m’a permis de retrouver une forme d’équilibre.”, a-t-il en effet confié au magazine Les Inrocks en septembre dernier. Mais sa carrière musicale est un succès. Son dernier album “Aimée”, orienté sur l’écologie, se classe en tête des ventes. On attend avec hâte sa tournée qui devrait débuter, si tout va bien, en octobre 2021.