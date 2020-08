Julien Doré en a marre du succès, il change radicalement de vie !

Déjà 13 ans que Julien Doré s’est fait connaître du grand public en participant à la Nouvelle Star et remportait la victoire alors qu’il était âgé de 25 ans. Tous ses fans se rappellent du jeune homme timide qui reprenait le tube, Moi… Lolita, d’Alizée en s’accompagnant d’un ukulélé.

Une prestation qui a pourtant failli ne pas avoir lieu puisque les 4 membres du jury Marianne James, Manu Katché, André Manoukian et Dove Attia ne souhaitait pas qu’il exécute sa prestation avec son instrument. Mais la présentatrice de l’époque Virginie Efira, avait lourdement insisté pour que les jurés laissent une chance au jeune chanteur. Julien doré avait fini par interpréter À la faveur de l’automne de Tété, qui avait finalement subjugué le jury. Depuis ce passage, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts, et l’artiste est devenu au fur à mesure des années une immense star avec de grands succès à son actif.

Alors que le jeudi 25 juin dernier, l’artiste dévoilait son nouveau titre La fièvre, après trois années d’absence, c’était aussi l’occasion de revenir sur son magnifique parcours. Le samedi 27 juin, une émission spéciale de 50 mn inside lui était consacrée sur TF1, pour retracer sa vie depuis sa victoire dans la 5e saison de l’émission emblématique de M6. Une réussite qu’il doit en grande partie à Virginie Efira qui après avoir vu les pré-castings, était persuadée du talent de Julien Doré. La présentatrice belge s’était réellement battue pour que le jeune inconnu puisse réellement tenter sa chance. Les deux célébrités sont d’ailleurs toujours très proches aujourd’hui et partagent beaucoup de choses en commun. ” Nous sommes amis. J’ai le sentiment de le connaître intimement. Et vice et versa. On parle de nos vies, des hommes, des femmes. Quand nous nous voyons, nous prenons le thé. Julien a une vie de petite mamie “ confiait l’animatrice devenue actrice, dans les colonnes de télé 7 jours en 2017.

Depuis l’époque de la Nouvelle Star, Julien Doré a enchaîné les tubes avec Le lac, Les limites, et Paris Seychelles par exemple, mais s’est également fait une carrière d’acteur dans plusieurs rôles marquants au cinéma. En télévision, nous avons également pu l’apercevoir dans plusieurs épisodes de 10 pour cent, la série qui avait fait un énorme carton sur France 2. Un parcours qui l’a mis en pleine lumière et lui avait fait connaître une existence de véritable rock star.

Mais aujourd’hui âgé de 38 ans, Julien Doré a décidé de changer quelque peu son mode de vie. ” J’ai décidé il y a 2 ans et demi de changer de vie, de quitter Paris pour me réinstaller dans le sud, dans les Cévennes où je suis né ” expliquait-il, dans les colonnes du Paris-Match au journaliste qui l’interrogeait sur son présent.

L’artiste se montre très heureux et très reconnaissant du parcours qui est le sien, mais il a ressenti le besoin de vivre d’une autre manière en quittant la capitale pour se rapprocher de sa terre d’origine afin de retrouver des sensations qu’il avait un peu perdu. Si très jeune, il avait établi une liste des choses qu’il tenait absolument à faire au cours de sa vie, certaines de ses rêves d’adolescent ont été exaucés, mais d’autre semblaient incompatibles avec une vie parisienne.” Me réveiller chaque matin à l’endroit où je suis né, c’est voir la vie sous un autre prisme. Tous les démons, pressions et ambitions liés à la vie parisienne n’ont plus de prise sur moi ” expliquait le chanteur qui disait avoir des besoins simples, comme changer de vie et avoir deux chiens.

Mais cette mise en retrait de la vie trépidante qu’il a connu durant de nombreuses années, ne veut en aucun cas signifier, qu’il souhaite arrêter son métier d’artiste et de chanteur pour lequel il est toujours aussi passionné. Il espère d’ailleurs sortir de nouveaux albums, mais précise que tout ça, doit se faire avec une liberté qui lui est très chère. Installé dans une région un peu reculée et loin d’une certaine agitation, l’interprète de Coco câline semble avoir trouvé ou plutôt retrouver son coin de paradis.

Si certains se demandaient ce que signifiait cette longue absence, Julien Doré lui continue de son côté à travailler, mais en étant de toute évidence beaucoup moins exposé dans les médias et moins présent dans le monde du show-business qu’il côtoie depuis de nombreuses années. Certains internautes s’étaient même demandé sur Twitter ce que devenait Julien Doré. Il est vrai que son dernier album date de 2016 et que sa dernière tournée avait eu lieu en 2018. Très amusé par cette question, le chanteur avait décidé de répondre avec humour à ceux qui se demandaient où il était passé ” J’attends que le monde soit fatigué de la haine, tout en faisant une quiche ! “. Une réponse likée plus de 13 000 fois qui a bien fait rire ses fans, heureux de voir que leur idole n’avait rien perdu de son sens de l’humour et de sa répartie. D’un naturel plutôt timide et réservé, Julien Doré a appris avec les années à répondre de la plus belle des manières à toutes les questions qu’on pourrait se poser à son sujet.

Julien doré n’avait donc, de toute évidence, pas arrêté sa carrière et ce retour au-devant de la scène avec son nouveau single semble être la meilleure des réponses. S’il a pris du temps avant de revenir avec ce dernier opus, c’est qu’il avait décidé de se recentrer sur lui-même après des années de folie et de tournées triomphales. ” Je mesure la chance que j’ai eu depuis 13 ans de vivre des trucs complètement fou, à commencer par Nouvelle Star. Et puis tout se fait crescendo. J’ai d’abord joué dans les bars puis dans les clubs puis des théâtres puis les Zénith et enfin Bercy. Cette montée en puissance a été une incroyable aventure qui me permet de me dire que ce qui m’arrivera désormais ne sera que du bonus. Parce que j’ai goûté à mes rêves “ confiait-il dans une récente interview, avant de parler de ses ambitions : ” J’aspire à continuer à faire les chansons que je veux, les clips que je veux, dire ce que je veux, prendre le temps que je souhaite, disparaître si je le veux. Tant que j’ai ça, ça me va. Je ne suis pas monté à Paris depuis novembre 2019 par exemple. Parce que je n’en ai pas ressenti le besoin. C’est pour toutes ces raisons que j’ai pris un virage dans mes chansons “.

Julien Doré est donc bel et bien de retour en tant qu’artiste avec de nouvelles chansons, mais surtout un homme épanoui et toujours aussi libre.