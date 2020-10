Julien "L’amour est dans le pré" : a caché à tout le monde qu’il s’était marié ! on vous dit tout !

Vous souvenez-vous de Julien ? Il participait à la saison 11 de l’Amour est dans le pré. A la stupéfaction de tous, l’agriculteur a passé la bague au doigt à sa bien aimée Marion sans que personne ne le sache !

Julien sait garder les secrets, même les plus gros. Les fans de l’Amour est dans le pré savaient que Julien avait conquis le cœur de Marion. Les deux amoureux avaient donc décidé de vivre ensemble et même de faire un enfant ! Mais pour leur mariage, ils se sont bien gardés d’en faire part au public.

Nouveaux candidats, nouveaux couples ?

La nouvelle saison de l’Amour est dans le pré vient à peine de commencer. Les fans du programme de M6 ont eu la joie de découvrir de nombreux candidats à l’amour. Les téléspectateurs se montrent déjà impatients de connaître ceux qui vont finir ensemble pour de bon. Mais pour l’heure, il faut encore attendre un peu.

Le couple avait préféré se faire discret ces derniers temps !

En tous cas, au fil des saisons, Karine Le Marchand en a vu, des couples se faire et des couples se défaire. Julien et Marion eux, avaient préféré se la jouer discrets ces derniers temps. Le célèbre adage ne dit-il pas « pour vivre heureux vivons cachés » ?

L’année dernière, en 2019, Marion et Julien avaient quand même partagé une annonce de taille. L’agriculteur venait d’accueillir au monde un petit garçon. Les jeunes parents ravis de pouponner n’ont pas fui Karine Le Marchand lorsqu’elle est venue aux nouvelles. Aussitôt, les téléspectateurs ont sauté de joie car Julien est un candidat très attachant.

Karine Le Marchand lâche le scoop sur Instagram !

Lundi 12 septembre 2020, la présentatrice de l’émission romantico-agricole lâche un scoop sur son compte Instagram : Julien a finalement passé la bague au doigt à Marion. Sur la photo, elle pose avec un grand sourire aux lèvres aux côtés du principal intéressé. En légende, elle précise à ses abonnés : « Retrouvailles avec Julien, l’agriculteur de la saison 11, venu me présenter son fils Augustin et sa femme Marion. Quel bonheur de voir cet homme heureux et épanoui grâce à notre émission! L’amour triomphe de toutes les épreuves de la vie. »

Evidemment, le flot de compliments n’a pas tardé à couler. On pouvait lire parmi les commentaires des félicitations plutôt basiques comme « Très bonne nouvelle ! Quel du bonheur à eux ! », « Beaucoup de bonheur à Julien et sa petite famille.. » ou encore « Je suis heureuse que Julien et trouver l’amour et maintenant papa que des merveilleuses nouvelles ».

Julien: « Génial !! Je pensais à lui lors de l’émission … très heureuse de son bonheur »

Une internaute avait même fait en quelques sortes une prémonition : « Génial !! Je pensais à lui lors de l’émission … très heureuse de son bonheur ». Le moins qu’on puisse dire, c’est que les fans de l’Amour est dans le pré adorent Julien et Marion : « C’est vraiment super… Il y a toujours quelqu’un qui nous attend quelque part », pouvait-on encore lire ainsi que le message : « Trop contente que cette émission existe, de pouvoir rire ( avec les vannes et réactions tellement cash de Karine 🤣) , d’être émus également mais surtout de voir le bonheur prospérer toutes ces années 😍 » Ha, c’est beau l’amour !

Alix Brun