Julien « Les 12 coups de midi »: Terrible nouvelle pour notre ex champion

Julien est vraiment le maître des 12 coup de midi. Il est reparti l’été dernier avec près de 190 000 euros en poche et a fini par céder sa place à Thimothée. Il vient d’annoncer nouvelle accablante à la suite de la pandémie Covid-19.

En août 2019, Julien avait fait 45 participations à la tête des 12 coups de midi, et il finissait par céder sa place de maître à un autre candidat.

Il est boulanger en région parisienne, et plutôt étonné et fier de sa soudaine « célébrité », il en parlait facilement, notamment dans un magazine télé : « On me reconnaît. Certains me disent que ça leur fait bizarre de me voir, avait-il expliqué. Et de continuer : « Ils m’encouragent et me disent de continuer. Mais moi je ne dis rien sur mon parcours. Il faut garder le suspense sinon ça n’a aucun intérêt de regarder. »

Son patron, très fier de sa participation au jeu à TF1 et de son évolution au sein du programme avait mis en place un système de roulement, pour permettre à Julien de participer au jeu mythique de la première chaîne.

« Mon collègue de l’après-midi me remplace le matin, avait-il déclaré. Mon patron a sept entreprises différentes, du coup il fait venir un employé d’une autre entreprise pour me remplacer quand je suis en tournage. La première session a duré une semaine. En général, c’est 5 jours consécutifs ». Ajoutait-il.

Mais Julien a fini par quitter le jeu avec 190 000€ en poche, et a même promis d’inviter toute l’équipe du jeu pour son mariage, l’été prochain, après que le confinement dû au virus soit passé.

Julien abattu après une triste nouvelle

Mais ce midi même dans l’émission Les 12 coups de midi, Julien a donné quelques nouvelles.

Jean-Luc Reichmann a lancé un appel en visioconférence pour respecter les gestes barrière permettant de lutter contre le Covid-19.

Et en discutant de son mariage organisé dans les semaines à venir, Julien a annoncé la triste nouvelle. Jean-Luc Reichmann lui a demandé :

« On avait réservé la date à la fin du mois de juin. Nous on va bien sûr fêter les dix ans des 12 coups de midi et on avait mis une petite croix avec cette sur la date de votre mariage mais ça va être compliqué c’est ça ? ».

Julien a répondu, très fatalement : « Ça va être très compliqué, c’est ça. Car on essaie de le décaler mais le responsable de notre lieu d’événement ne veut pas repousser notre mariage donc je ne sais pas comment on va faire. » s’est-il exprimé alors que e ministère de l’Intérieur a confirmé que les rassemblements de plus de dix personnes étaient autorisés dans les lieux privés. « Les rassemblements organisés sur la voie publique ou des dans des lieux privés seront limités à dix personnes », déclarait il y a deux semaines le Premier ministre Edouard Philippe devant les députés.

Mais le gouvernement ne peut finalement pas contrôler la vie privée des gens, un potentiel avantage pour le mariage de Julien …