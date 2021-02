Julien Tanti (Les Marseillais) agressé, cambriolé, braqué à plusieurs reprises : sa décision radicale!

Julien Tanti a grandi à Marseille. Il n’aurait pas pensé devoir quitter cette ville qui lui tient tant à cœur. C’est là-bas en effet qu’il a ses repères, ses amis, ses habitudes. Oui mais voilà, ces dernières années, la vie n’a pas été facile dans la cité phocéenne. Alors en août dernier, Julien Tanti a pris une décision radicale. Il a décidé de déménager à Dubaï. C’est ainsi qu’il a emmené là-bas sa femme Manon Marsault et leurs deux enfants, Tiago (2 ans) et Angelina (5 mois).

« Le point numéro 1 à Dubaï, c’est la sécurité. Je me sens en sécurité avec ma famille.”

En effet, Dubaï se veut le lieu hype de toutes les stars de la télé-réalité. C’est là où Nabilla a élu domicile avec sa petite famille. Considéré comme un véritable eldorado, les influenceurs peuvent y faire du business en toute tranquillité. Car ce que reproche Julien Tanti à sa ville d’origine, c’est avant tout la violence quotidienne qu’il subit. Avec sa famille, il aspire à une vie calme et surtout sécurisée. « Le point numéro 1 à Dubaï, c’est la sécurité. Je me sens en sécurité avec ma famille, je peux faire des activités avec mon fils tranquillement.”, explique-t-il ainsi dans les colonnes de Télé Star.

“J’ai vécu pas mal d’agressions, c’est dur à vivre au quotidien…”

Pour ce père de famille, ce déménagement s’est déroulé sans encombre. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que la petite famille a très vite adopté leur nouvelle ville. En effet, à Dubaï, il n’y aucun problème d’insécurité. Il ne regrette pas le moindre du monde son pays natal. « En France, c’est le petit point qui manquait un peu. J’ai vécu pas mal d’agressions, c’est dur à vivre au quotidien… Tu n’en peux plus. J’adore notre pays mais il y a des personnes malveillantes« , a-t-il révélé à nos confrères de Télé Star.

« J’ai subi sept agressions : six cambriolages et un braquage.”

Et Julien Tanti sait de quoi il parle. Car cette star du petit écran a malheureusement traversé une longue période ponctuée d’agressions en tous genres. « J’ai subi sept agressions : six cambriolages et un braquage. Quand tu as une famille, tu te dis qu’il faut aller ailleurs. À Dubaï, la sécurité est impressionnante ! En France, je ne sortais plus de chez moi. Je restais enfermé à la maison. Avec mes enfants, ce n’était pas le top de vivre comme ça. C’était mon seul problème ici, l’insécurité, et je ne suis pas le seul.« , a-t-il ainsi finit par conclure.

Les terribles mésaventures de Maeva Ghennam

Julien Tanti, Manon Marsault et leurs deux enfants, Tiago et Angelina suivent donc les traces de nombreuses autres stars de la télé-réalité. En effet, Maeva Ghennam se plaint également des mêmes problèmes d’insécurité en France. Elle aussi a fait ses bagages pour le bout du monde. Elle a notamment vu son appartement cambriolé plusieurs fois ! Au sein de la rédaction de LDpeople, ca nous fait froid dans le dos ! Mais le pire, c’est qu’elle s’est retrouvée nez-à-nez avec des malfaiteurs. Ces derniers l’ont dépouillée. Ils l’ont même agressée physiquement. Chez LDpeople, on compatit et on comprend vraiment son besoin de déménager !

Les Marseillais débarquent à Dubaï

Le 22 février, les Marseillais sont de retour sur les écrans. Les téléspectateurs ont le plaisir de retrouver ainsi le couple Kevin Guedj et Carla Moreau mais également Jessica Thivenin et Thibault Garcia ou encore Benjamin Samat. Mais il y a déjà de la tension dans l’air. En effet, Jessica Thivenin et Thibault Garcia ne s’entendent vraiment pas avec Julien Tanti Manon Marsault.

“Une embrouille part toujours de quelque part.”

Julien Tanti ne cache pas sa colère à l’égard des parents de Maylone. « Nous avons fait du chemin pendant l’émission… Mais une embrouille part toujours de quelque part. Tant qu’on ne met pas tout à plat, c’est compliqué (…) Se revoir dans l’aventure a permis de mettre les choses à plat, il y a eu de grosses disputes, ça a crié… Ça n’a pas été facile à vivre pendant quelques jours, je vous le dis !« , a-t-il en effet ajouté dans les colonnes de Télé-Star.

Et si les téléspectateurs n’ont pas aperçus Julien Tanti et sa femme Manon Marsault lors du premier épisode, c’est parce que la maman de Tiago et Angelina avait été testée positive au Covid 19 ! « J’ai pas dormi de la nuit, et par stress et par douleur parce que j’avais très mal au dos. J’ai du coup eu les résultats ce matin, je suis positive au Covid. Toute la famille est négative heureusement. J’ai bien fait de m’isoler quand j’ai commencé à être un peu souffrante », avait-elle ainsi expliqué. Heureusement, aujourd’hui, elle semble aller beaucoup mieux !

