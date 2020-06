Julien Tanti veut tout arrêter? Il dévoile la raison de cette décision

Julien Tanti est un personnage culte de la télé-réalité. Depuis le mois de novembre 2012, il s’est fait une place incontestable dans le domaine. Julien Tanti est également suivi par des milliers de fans qui ont hâte de le retrouver dans Les Marseillais.

La télé-réalité change la vie de Julien Tanti

Julien Tanti n’a pas eu une vie des plus facile. Il grandit à Marseille avec son petit frère. Le papa de Julien Tanti est absent et apparemment infidèle. C’est donc sa mère, Corinne, qui élève seule ses deux enfants. Avant de tenter sa chance dans Les Marseillais, Julien Tanti est serveur et barman dans des boîtes de nuit de la belle citée phocéenne. Et en 2012, sa vie prend un tournant qui change sa vie. Il devient célèbre grâce à la télé-réalité et apprend sur le tas à être un vrai businessman. En huit ans, il ne manque pas une émission des Marseillais. C’est également grâce à cette émission qu’il rencontre celle qui est aujourd’hui sa femme et la mère de son fils, et très bientôt de sa fille. Manon Marsault épouse Julien Tanti en 2019.

Un nouveau projet pour le marseillais

Malgré l’arrivée prochaine de sa petite fille, Julien Tanti ne parle pas de cela lorsqu’il évoque un nouveau projet en cours. La petite Angélina qu’il aime déjà comme un fou fera de son fils Tiago un grand frère prochainement. Mais l’agrandissement de sa famille n’empêche pas Julien Tanti de se consacrer à d’autres passions. En effet, le jeune homme se serait trouvé une passion pour la musique. D’après le journal Melty, la star de la télé-réalité des Marseillais se serait rendu en studio d’enregistrement. Un single ? Un album ? Un tire en feat ? Un titre solo ? Impossible d’en savoir davantage pour le moment.

Ce que est certain c’est que cette nouvelle passion ne va pas le forcer à abandonner le reste. Malgré l’absence de son épouse dans la prochaine saison des Marseillais, Julien Tanti fera partie du casting. De quoi rassurer les fans du fraté malgré l’annonce de ce nouveau projet mystère. Et en attendant de reprendre la route des tournages de la nouvelle saison, Julien Tanti profite de sa petite famille. Tiago fêtait ses deux ans le 24 mai dernier. Et le jeune papa ne cache pas sa joie de voir que son fils grandit bien. Il se dit être le plus heureux des hommes depuis qu’il a rencontré Manon et son bonheur ne cesse de multiplier à chacune des grossesses de son épouse.