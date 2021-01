Jus de citron: Faut-il en boire le matin? La réponse d’un diététicien!

Question diététique, on lit tout et son contraire dans les magazines. Alors, comment savoir ce qu’il faut faire ou non ? Qu’est-ce qui est vraiment bien pour soi ? Car à moins de suivre un régime adapté par un diététicien, difficile de savoir quoi faire par soi-même. Pourtant, sachez que le problème majeur à éviter avant tout est très simple : c’est le sentiment de culpabilité !

Chassez l’obsession des calories

Si vous êtes du genre à calculer l’apport calorique de votre assiette, alors prenez vite de la distance avec tout ça. Bien évidemment, il est bien d’avoir un ordre d’idée de ce que vous apportez à votre organisme. Mais vous n’êtes vraiment pas à 10 calories près ! À force d’avoir un rapport mathématique à la nourriture, vous en oubliez l’essentiel : le plaisir ! Et le plaisir est bien plus important qu’on ne le pense. Si vous vous sentez content après un bon petit plat, vous secréterez alors des hormones qui vont vous aider à bien digérer. A l’inverse, le stress n’apporte rien de bon. À vous le jus de citron !

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Albal France (@albal_france)

On ne le répétera jamais assez : rien ne vaut une alimentation équilibrée ! Ok pour des petits écarts de temps à autre, ça arrive à tout le monde ! Mais attention, le reste du temps, nous devons veiller à bien harmoniser nos rations de protéines, de fibres, du Jus de citron, de (bons) lipides, et de sucres (lents de préférence !). Tout est donc une question de bon sens : les fruits et légumes de saison permettent un apport en vitamines et en fibres. Les poissons apportent des nutriments indispensables au cerveau ainsi que des lipides très bons pour l’organisme.

On ne vous apprendra rien en répétant que les plats préparés et la “junk food” sont malheureusement appauvris en vitamines, en protéines et en fibres. Bref, il n’y a pas de produit miracle. Si vous voulez être en forme en 2021, mettez-vous aux fourneaux et préparez-vous même des petits plats simples avec du jus de citron mais délicieux !

Le fameux jus de citron du matin

Vous verrez que la question du jus de citron le matin ou encore du grignotage entre les repas ne sont en fait que des anecdotes. Tout dépend du métabolisme de chacun. Certaines personnes ont besoin d’un peu de carburant à 11h du matin ou à 16h. Il n’y a aucun problème à cela, à condition de choisir une pomme plutôt qu’une barre chocolatée ! Car le sucre rapide n’a définitivement aucun intérêt pour l’organisme. De plus, le sucre appelle le sucre. C’est un véritable cercle vicieux auquel il est difficile d’échapper. Au contraire de la pomme qui elle a un véritable effet rassasiant.

Au sein de la rédaction de LDpeople, certains membres de l’équipe en raffolent ! Les professionnels de la santé ont toujours recommandé un jus de citron dans de l’eau tiède le matin à jeun. Mais attention, ce n’est pas la priorité ! Si vous n’arrivez pas à boire 1,5 litre de boisson non sucrée par jour, commencez par cet objectif ! Vous verrez, vous vous sentirez beaucoup mieux !