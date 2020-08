Justine “12 Coups de midi”: Qui est vraiment la nouvelle championne qui a éliminé Caroline !

Justine: Un gros coup de tonnerre s’est produit il y a quelques heures dans les 12 coups de midi sur TF1, puisque Caroline la championne en place a été éliminée par une nouvelle venue, prénommée Justine. Alors que tous la voyaient comme une future maître de midi capable de détrôner Éric ou Paul qui détiennent les records de victoires et des cagnottes impressionnantes, la jeune ingénieure de 26 ans ne fait plus partie du célèbre jeu.

Après 38 participations et plus de 185 000 euros de gains, la jeune femme a visiblement perdu les pédales lors de l’épreuve du contre-la-montre et n’a pas été en mesure de garder son titre contre Justine. Alors que les fans des 12 coups de midi imaginaient Caroline être capable d’arriver dans le top des grands maîtres, l’aventure s’arrête nette pour la jeune femme qui avait réussi à séduire aussi bien les téléspectateurs que Jean-Luc Reichmann, grâce à sa culture encyclopédique et sa maîtrise du jeu. Complètement déstabilisée, la reine a été déchue de son trône et c’est une nouvelle tête couronnée qui a pris sa place. Décidément, les 12 coups de midi ne finissent plus d’avoir à sa tête, de très jeunes femmes qui arrive à créer l’événement. Serait-ce enfin le tour de la gent féminine de détrôner Paul, Christian Quesada où Eric ?

Une nouvelle candidate qui aura déjà réussi à marquer les esprits et qui aura également tapé dans l’œil du mari de Nathalie Lecoultre, qui semblait véritablement impressionné par sa nouvelle recrue. Dès sa présentation par la voix off, le ton était donné et le profil de la jeune femme détaillé par de belles petites anecdotes. “ Une fan de Renaud, qui mange du camembert au petit-déjeuner et qui est mal habile en cuisine !!! “. Une jeune professeur des écoles, qui est également passionnée de rugby et qui aime particulièrement les 3e mi-temps que ce soit dans la victoire ou dans la défaite.

De son côté, Caroline semblait très déçue même si elle avait tenu à féliciter la nouvelle gagnante : “ Ce n’est pas facile mais bon. Je suis déçue de perdre forcément parce que je n’aime pas perdre. Quand on prend goût à la victoire, on n’a pas envie que ça s’arrête “ expliquait Caroline avant de poursuivre : “ Ça a été extraordinaire pendant un peu plus d’un mois passé avec tout le monde. Encore une fois, c’est le jeu. Je suis contente que tu aies gagné. Tu es trop forte et c’est une fille, donc Girl Power !!! “. Depuis ce mardi 25 août, c’est donc Justine dont on vient d’avoir le profil qui sera la nouvelle maître de midi pour la plus grande joie de Jean-Luc Reichmann qui est véritablement tombé en adoration devant la nouvelle candidate. Alors que comme d’habitude, un cliché était pris lors de l’arrivée de la nouvelle candidate sur le plateau, l’animateur s’est exclamé “ Il faut la garder celle-là ” !

Mais Caroline n’aura pas à rougir de son parcours tant elle a été impressionnante au fil des semaines, 38 participations qui la placent au rang de 21e plus grand maître de midi. Présente depuis le 19 juillet 2020 sur les plateaux de la Plaine Saint-Denis, ce mardi 25 août aura été un triste jour pour elle. Jean-Luc Reichmann a également réagi sur son compte Twitter en postant une vidéo où on aperçoit la jeune femme faire ses adieux. Le célèbre présentateur lui adressait un joli message, ampli d’émotion “ Caroline a craqué aujourd’hui. Bravo pour votre endurance, votre respect et votre bienveillance vis-à-vis de toutes les équipes Caroline ! Nous ne vous oublierons pas “. Une déception qui était aussi présente du côté des internautes qui inondaient la toile de messages pour regretter ce départ, mais félicitaient également la jeune femme pour son parcours extraordinaire.

Néanmoins, il est possible que l’on retrouve très bientôt Caroline qui vient donc de quitter les Douze coups de midi, lors d’émissions spéciales comme Le combat des maîtres ou encore des événements particuliers qui rassemblent les candidats les plus emblématiques des 12 coups de midi. On pourra donc peut-être la retrouver face à Éric le Breton ou Paul surnommé Wikipédia ou encore face à Véronique, qui est l’ancienne candidate féminine la plus haut placée dans le tableau des victoires.

Cette dernière manche des 12 coups de midi sonnait donc la passation de pouvoir entre deux femmes qui pour l’une, affichait sa déception, et pour l’autre une immense joie, d’avoir gagné et pris la place de sa rivale. Un duel sans merci qui aura été fatale à la jeune rouennaise qui repart quand même avec exactement 185 775 euros de gains et une nouvelle notoriété qu’il lui faudra gérer. L’ancienne championne avait expliqué il y a quelques jours ce qu’elle allait pouvoir faire de cette somme considérable. Comme elle l’avouait, elle n’avait jamais eu à s’occuper d’un tel montant, mais c’est très heureuse qu’elle projette dans un premier temps de faire plaisir à ses proches et également de s’offrir des voyages dont elle rêvait depuis très longtemps. Ce sera donc destination les États-Unis, l’Australie, et la Nouvelle-Calédonie pour des séjours qui lui remplissent déjà les yeux d’étoiles.

Justine, la nouvelle championne, a réussi à véritable coup de maître dès sa première participation en s’offrant le luxe de découvrir un premier indice dans l’étoile mystérieuse : des palmiers, pour arriver dès sa première participation à une cagnotte qui atteint déjà les 10 000 euros. On attend donc de voir avec impatience si celle qui a réussi à battre la championne en place depuis près de 5 semaines, sera en mesure de rentrer dans le top 20 des plus grands champions des midis de TF1 ou pourquoi pas de se hisser encore plus haut dans ce classement et devenir la plus grande championne de l’histoire du jeu. Girl Power comme disait Caroline !!!

Justine: Même si on lui souhaite évidemment le meilleur, le parcours reste encore très long avant d’arriver à ce résultat, et ce n’est pas Caroline qui dira le contraire, elle qui paraissait de plus en plus confiante au fur et à mesure que les jours passaient et qui a néanmoins chuté. Une preuve de plus que devenir le champion des champions dans les 12 coups de midi est loin d’être un challenge facile et que même si vous en avez les capacités, on peut toujours tomber sur plus fort que soi !