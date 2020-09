Justine Brunet N’oubliez pas les paroles brise le silence après l’incroyable cadeau de Valérie et Nagui

Justine Brunet: N’oubliez pas les paroles ont réussi à faire pleurer beaucoup de téléspectateurs le 8 septembre dernier. En effet, Nagui et la gagnante en titre, Valérie, ont demandé à rappeler une candidate afin de lui faire une surprise. Justine Brunet tentait d’affronter Valérie afin de gagner un peu d’argent pour une raison très spéciale. La jeune femme souhaite aménager sa maison avec un système domestique performant pour permettre à sa fille d’être le plus autonome possible malgré son lourd handicap physique. Une historie qui a ému aux larmes tout le monde chez N’oubliez pas les paroles. Alors, même si Justine n’a pas gagné dans le jeu, elle va gagner grâce à la solidarité et à la générosité. Car Nagui et Valérie vont lui faire un cadeau qui va changer sa vie.

N’oubliez pas les paroles, de l’émotion palpable qui fait chaud au cœur

N’oubliez pas les paroles ce n’est pas qu’une émission chantante. Un karaoké géant dans laquelle trouver des paroles permet d’encaisser des chèques. N’oubliez pas les paroles c’est aussi une aventure humaine émouvante qui rassemble des personnes passionnées par le chant et la musique. Et parfois, les jeux télévisées sont aussi un ultime recours pour des personnes en détresse financière. Ne plus savoir vers qui se tourner donne parfois l’espoir que la passion qui nous anime est la réponse. Justine Brunet a vu juste en participant à N’oubliez pas les paroles. Les travaux d’aménagement de son logement vont coûter très cher et elle se devait de tout tenter pour améliorer la vie de sa fille.

Mais Valérie est une adversaire redoutable. Son parcours l’amène à la 11ème place du classement des plus grands gagnants de N’oubliez pas les paroles. Ses gains ne cessent de grimper et atteignent les 203 000 euros avant qu’elle ne cède sa place à Laëtitia. Les fans retrouveront Valérie pour les prochains Maestro.

Valérie et Nagui surprennent une candidate

Et lorsqu’elle rencontre Justine, Valérie est tout de même très émue par son histoire. Comme tous les fans et le plateau de N’oubliez pas les paroles. Alors, dès le lendemain, Valérie demande à Nagui de faire revenir Justine Brunet afin de lui faire une surprise. Et cette surprise va être doublée par Nagui afin de faire un encore plus beau cadeau à Justine.

En effet, Nagui et Valérie offrent à eux deux la somme de 10 000 euros à Justine. De quoi commencer les travaux d’aménagement de sa maison et permettre à sa fille handicapée d’être plus autonome. Justine Brunet ne retient pas ses larmes. Sans la crise sanitaire, elle se serait jeté aux coup de Valérie et de Nagui. L’émotion gagne le plateau de N’oubliez pas les paroles ainsi que les fans, chez eux devant leurs téléviseurs.

L’histoire de Justine Brunet était trop touchante pour la laisser repartir les mains dans les poches

L’histoire de cette jeune maman, infirmière en EHPAD, bouleverse tout un chacun. Personne ne saura oublier de si tôt ce superbe moment de solidarité et de générosité. Après ce moment unique pour N’oubliez pas les paroles, Justine Brunet a fait part de son témoignage sur les ondes de France Bleu. En effet, cette histoire émeut toute la France et les auditeurs sont également bouleversés par cette aventure. Justine remercie encore une fois Nagui et Valérie et raconte qu’elle ne s’attendait pas du tout à un tel élan de leurs parts. Elle explique que fonds en larmes était la seule chose qu’elle était capable de faire sur le moment.

N’oubliez pas les paroles a permis à Justine Brunet de mettre en lumière la maladie rare de sa fille, Louise. À quatre ans, elle souffre d’un syndrome rare qui s’attaque à ses articulations. Ses bras et ses jambes souffrent d’arthrogydrose. Sa motricité est donc très réduite et les plus petits mouvements deviennent de véritables épreuves. Grâce à l’installation d’un système domotique chez elle, Louise pourra ouvrir les portes et les fenêtres notamment sans avoir d’assistance. Une petite révolution qui va faire beaucoup dans la vie de cette petite famille. Car jusque là, la maman raconte que ce sont aux parents de porter Louise d’une pièce à l’autre. Comme elle n’a que quatre cela est encore acceptable, mais rapidement cela va devenir très contraignant. De plus, la petite Louise va continuer de grandir et va avoir besoin d’exprimer son indépendance.

N’oubliez pas les paroles fait jouer des candidats qui font preuve d’une rare solidarité

N’oubliez pas les paroles ont donc réellement un impact fou sur la vie des participants. Qui aurait cru que Justine Brunet pourrait repartir avec 10 000 euros sans réussir à battre Valérie dans les règles. En effet, ce n’est pas que la compétition qui règne sur le plateau de N’oubliez pas les paroles, c’est aussi le partage et l’amour de la musique et des chansons. Des passionnées qui se retrouvent pour tenter de gagner de l’argent tout en rendant hommage aux musiques qu’ils aiment. Avec ses 10 000 euros de dons, Justine Brunet peut commencer les travaux d’aménagement de sa maison pour le bien-être de sa fille. Elle expliquait sur le plateau de N’oubliez pas les paroles que cela allait lui coûter entre 15 et 20 000 euros pour tout installer. C’est donc déjà un très beau geste auquel nous avons tous assisté.

Nagui a fait très fort grâce à l’initiative de Valérie. Les fans sont sous le choc et sont encore plus ravis de suivre les aventures des chanteurs de N’oubliez pas les paroles. Mais il ne faudra pas attendre longtemps avant que Nagui recommence à faire ses fameuses blagues qui dérapent parfois et qui irritent ses fans. Un peu de patience, les taquineries sur les réseaux sociaux seront rapidement de retour. Les internautes adorent embêter l’animateur lorsqu’il est en confiance.