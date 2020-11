Justine Piluso (Top Chef) très maigre et en larmes! Il se confie sur son cauchemar vécu après son buzz dans Top Chef

Parfois, la pression du succès peut se révéler trop lourde ! D’ailleurs, Justine Piluso en fait la terrible expérience. Pour l’ancienne candidate de Top Chef, la suite de son passage dans l’émission a été très difficile à gérer. Dans une interview accordée à Télé Star, la célèbre cuisinière partage de terribles révélations. Un moment, elle a même cru ne pas pouvoir s’en sortir ! Cette expérience traumatisante, elle la raconte aujourd’hui à la presse…

Justine Piluso : retour sur un parcours hors du commun

Une véritable star du jour au lendemain

Depuis son passage dans l’émission de M6, la candidate de Top chef est devenue une véritable célébrité. Dès son premier jour dans le programme, la jeune femme a enthousiasmé les téléspectateurs du concours de cuisine. Toujours très souriante, Justine Piluso a marqué les esprits par sa détermination et son professionnalisme. À la sortie de Top Chef, tous les regards sont dès lors braqués sur elle. Bien décidée à aller plus loin, la jeune femme décide d’ouvrir un établissement à Paris. Et quelques mois après, Le Cappiello voit le jour. Malheureusement fermé depuis quelque temps, ce temple dédié à la gastronomie, a connu un succès immédiat.

Mais bien évidemment, tout ça ne s’est pas fait son mal. Afin de mettre toutes les chances de son côté, Justine Piluso donne tout ce qu’elle a. Grâce à une force de travail exemplaire, les clients paraissent conquis par son nouveau concept. Mieux, le restaurant se classe très rapidement parmi les plus belles tables de la capitale. Pourtant, tous ces efforts ont de véritables conséquences sur sa santé. Pire, l’ex-candidate de Top Chef paraît au bout du rouleau.

” Le buzz, on doit savoir le gérer “

De toute évidence, les événements se sont enchaînés à une vitesse folle. Très vite, peut-être un peu trop vite pour la jeune femme. Car c’est une véritable tornade qui emporte Justine Piluso. Et de toute évidence, elle n’est pas suffisamment préparée. Lors de son entretien avec Télé Star, la jeune cheffe parle sans tabou de cette épreuve. ” Cette période est la plus difficile qu’on ait traversée. C’était cauchemardesque, on était pris dans un tourbillon médiatique. On pleurait, j’étais devenu squelettique à force de maigrir. Je souhaite donc que le prochain marche aussi bien, mais il faudra que l’on soit prêt. Le buzz, on doit savoir le gérer “.

Mais l’ancienne candidate de Top Chef, apprend vite. Dès lors, il n’est pas question pour elle de commettre la moindre erreur. En effet, elle espère bientôt pouvoir ouvrir un nouveau restaurant. Cependant, elle sait aujourd’hui, comment gérer la pression. Et surtout, elle souhaite que les choses se passent plus en douceur. Aussi, Justine Piluso continue de se jeter dans le travail. Car son public peut désormais la retrouver également à la télévision. Chaque dimanche à 10 h 30 sur Téva, la souriante brune propose un nouveau programme à son public. Le but : le batch cooking. Dans ce programme, la cheffe de cuisine propose de cuisiner en une seule fois pour toute la semaine. Et au vu de sa notoriété, ce nouveau concept devrait ravir les foules.