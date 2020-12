“J’y ai cru, mais je n’y crois plus”, Julie Zenatti annonce une triste et terrible nouvelle à ses abonnés

Julie Zenatti s’est résolue à prendre une décision difficile qui lui cause de la peine. Elle l’annonce à ses abonnés sur son compte Instagram. Il s’agit du deuxième report de la date de son concert à la Cigale. Initialement décalé au 10 janvier, le concert ne pourra encore une fois pas se tenir à cause des restrictions sanitaires dues à la pandémie. C’est avec le cœur lourd que Julie Zenatti fait cette terrible annonce à ses fans. Heureusement, ils sont prêts à patienter autant de temps qu’il le faudra et seront au rendez-vous le 28 mars 2021. En espérant que cette date ne change pas une troisième fois. LDPeople vous propose de découvrir le message touchant de la chanteuse.

Julie Zenatti n’y croit plus, elle reporte encore la date de son concert de la Cigale

Julie Zenatti sort son nouvel album le 22 janvier prochain. Refaire danser les fleurs est très attendu par sa communauté de fans. Lorsqu’elle s’adresse à eux à travers les réseaux sociaux, les fleurs sont ses fans et elle est un jardin qui a hâte de les retrouver. Décalé au printemps prochain, nombreux sont les abonnés de la chanteuse qui y voient un signe. En effet, les fleurs danseront au printemps, pandémie ou non. Cette saison est symbole de renouveau et d’espoir. Alors, les abonnés de Julie Zenatti veulent croire que la pandémie sera enfin derrière eux à ce moment-là. Ils veulent croire que les concerts pourront reprendre et qu’ils pourront enfin retrouver Julie Zenatti sur scène. En attendant, ils se contentent de ses publications sur Instagram. Des publications dans lesquelles ils l’entendent chanter, la voient danser et découvrent de nouveaux morceaux inédits qui mettent du baume au cœur.

La chanteuse gardait espoir jusqu’au dernier moment pour son concert prévu au 10 janvier 2021. Elle y croyait mais elle admet ne plus y croire en leur annonçant ce nouveau report de date. C’est sans surprise pour ses fans qui s’étaient déjà préparés au pire. Néanmoins, ils gardent leur tristesse pour eux et décident d’envoyer de bonnes ondes à Julie Zenatti. LDPeople a lu quelques-uns des commentaires suite à son annonce et cela fait chaud au cœur. Les fans de la star sont persuadés que leurs retrouvailles n’en seront que plus belles. La force de résilience des abonnés de Julie Zenatti est indéniable. Elle est consciente de sa chance car elle peut compter sur une communauté de fans solidaires et bienveillants.

Une attente qui se prolonge mais une attente nécessaire

Certes, il faudra mettre de côté ce besoin qu’avait la chanteuse de remonter sur scène et de retrouver son public. Eux aussi sont déçus de ce report. Mais ils savent tous que les conditions obligent Julie Zenatti à prendre toutes les précautions. La pandémie n’est malheureusement pas de son ressort et c’est tout le monde du spectacle qui en subit les conséquences. Encore un peu de patience donc et surtout beaucoup d’espoir sont de rigueur. Refaire danser les fleurs arrive néanmoins et l’album est déjà disponible en pré-commande.