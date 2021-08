Kad Merad: Méconnaissable sur Instagram, Cyril Lignac, M Pokora et Elie Semoun se moquent de lui !

Ce dimanche 22 août, Kad Merad a mis tout le monde d’accord sur son compte Instagram. Les fans et les amis de l’acteur ont pu découvrir sur son compte Instagram une photo incroyable de lui, travesti en femme. Evidemment, de nombreuses personnes ont pris le temps de réagir. Ne vous inquiétez pas, la rédaction de Ldpeople va vous montrer le fameux cliché. Vous êtes prêts ?

Les vacances sont-elles terminées pour Kad Merad ? C’est en tout cas ce qu’on peut imaginer. En effet, il y a quelques heures, l’acteur a posté une photographie qui n’a laissé personne insensible. Habitué à se grimer de différentes manières lorsqu’il incarnait les candidats du Kamoulox, il a une nouvelle fois démontré ses talents ce dimanche 22 août sur Instagram. Sur ce cliché, on a notamment pu le voir être en femme. Ainsi, l’acteur arbore une perruque bouclée, des lunettes œil-de-chat et un maquillage appuyé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kad Merad (@merad.kad)

Maquillé des sourcils jusqu’au cou, portant une imposante perruque, il apparaît totalement…méconnaissable. Fard à paupière, rouge à lèvre pétant, blush rose très voyant, il a mis le paquet. En légende, l’ancien acolyte d’Olivier Baroux a écrit tout simplement : « Bonne rentrée à tous ». Evidemment, l’acteur se garde bien d’expliquer le pourquoi d’un tel accoutrement. Nouveau film en tournage ? Sketch pour une émission de télévision ? Il faudra encore attendre un petit peu avant de le savoir.

Plusieurs personnalités réagissent à la photo

Si on ne sait pas pourquoi Kad Merad est apparu comme cela, on peut vous dire en revanche que la photo a beaucoup amusé la Toile. En effet, sur Instagram, de nombreux internautes ont pu commenter le cliché. Et il y a des pépites : »On dirait ma belle mère ! », « Vous me rappelez ma prof », « La cousine de Madame Doubtfire », « C’est gentil d’avoir fusionné les pages de Josiane Balasko et de Roselyne Bachelot : gain de temps énorme ! », pouvait-on notamment lire sous le cliché. Mais outre les internautes, plusieurs personnalités ont également pu glisser un petit mot pour l’acteur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kad Merad (@merad.kad)

Ainsi, lorsqu’on regarde de plus près, on a notamment pu voir des messages de Cyril Lignac, Hélène Ségara, M Pokora ou encore Elie Semoun. Le premier cité a notamment écrit : »T’es mon idole » alors que le dernier, croit tout simplement reconnaître une personne de sa famille : »Eh frère tu ressembles à ma soeur« , dit l’humoriste. L’interprète de « Planète » a, lui, tout simplement écrit le message suivant : »Quelle vie », accompagné de plusieurs émoticones en forme de smiley mort de rire et un cœur. De son côté, la chanteuse a écrit : »Énorme !!!« . On peut le dire, Kad Merad a réussi son coup.

Kad Merad bientôt sur nos écrans de cinéma

Si cette photo en a laissé certains sur leur faim, ils pourront retrouver Kad Merad le 1er septembre prochain au cinéma. En effet, l’acteur sera à l’affiche d’Un triomphe, la nouvelle comédie de l’acteur. Dans celle-ci, il joue un professeur de théâtre au sein d’une prison. Outre l’acteur, le casting est pas mal, il faut le dire. Ainsi, on retrouvera également :David Ayala, Lamine Cissokho, Sofian Khammes, Pierre Lottin, Wabinlé Nabié, Alexandre Medvedev, Saïd Benchnafa, Marina Hands ainsi que Laurent Stocker.

Pour connaître le synopsis du film de Kad Merad, la rédaction de Ldpeople a décidé de vous faire un petit résumé. Ainsi, ce que nous pouvons vous dire, c’est que nous allons suivre les aventures d’un acteur en galère, qui accepte d’animer un atelier théâtre en prison pour pouvoir boucler ses fins de mois. Après quelques jours délicats, l’homme sera surpris par les talents de comédien des détenus. Il se mettra donc en tête de monter avec eux une pièce sur la scène d’un vrai théâtre. C’est le début d’une formidable aventure humaine.