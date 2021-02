Kamini raconte son pire cauchemar, le “carnage” subi dans On n’est pas couché: «Je me suis fait déglinguer»

Invité dans le TV Quiz Show de Télépro, Kamini a accepté de revenir sur le pire moment de sa vie télévisuelle. Ça s’est passé dans l’émission de Laurent Ruquier On n’est pas couché, sur France 2, en 2010. Il n’est pas prêt de l’oublier !



En 2006, le jeune Kamini faisait un tour de force dans le rap français grâce à son titre Marly-Gomont. Dans son clip, on le découvrait en effet dans les champs, en compagnie des vaches, de quelques amis franchouillards. Avec un flow entrainant, il expliquait sa difficulté à grandir en tant que seul Noir à la campagne.

Totalement inconnu du grand public, l’artiste des Hauts-de-France écoulait son single à plus de 300 000 exemplaires. Au sein de la rédaction de LDpeople, il nous arrive encore de danser sur cette chanson qui n’a pas vieilli.

Le tandem redouté par Eric Naulleau et Eric Zemmour

Grâce à ce titre, Kamini a décroché une récompense aux Victoires de la musique. L’ancien infirmier s’est également retrouvé sous les projecteurs de nombreuses émissions. En 2010, il fait la promotion de son second album, Extraterrien. Et il se retrouve sur le plateau d’On n’est pas couché sur France 2. Face à lui, le tandem Eric Naulleau et Eric Zemmour va le malmener sans ménagement. Kamini en garde un amer souvenir.

“Vous êtes payés pour faire chier les gens.”

« Vous êtes comme vos textes : il y a une certaine naïveté d’adolescent attardé, et moi j’aime bien. C’est un compliment pour moi« , avait alors lâché Eric Zemmour. « Il y a un truc que j’ai compris : vous êtes payés pour faire chier les gens… Donc allez-y faites moi chier, il n’y a pas de problème », avait rétorqué l’artiste, tentant tant bien que mal de se défendre. Mais Eric Naulleau s’était alors mis à l’attaquer à son tour : « Non, ce n’est pas pour faire chier, c’est pour donner un avis. Par exemple, je sépare votre personne du disque et vous êtes très sympathique, mais bon, l’album l’est moins, c’est tout. »

“Ne regardez jamais cette vidéo. »

Âgé aujourd’hui de 41 ans, Kamini n’a toujours pas digéré cette expérience. Pourtant, cela remonte aujourd’hui à 11 ans. Lors du TV Quiz Show de Télépro, le scénariste du film Bienvenue à Marly-Gomont a dû citer trois émissions présentées par Laurent Ruquier. Pas facile pour lui ! « On n’demande qu’à en rire, On a tout essayé et comment elle s’appelle l’émission où je me suis fait déglinguer ? On n’est pas couché !« , a-t-il lancé. Il a alors ajouté : « J’étais tombé sur Naulleau et Zemmour, et je n’étais pas du tout armé pour faire cette émission à l’époque. C’était un carnage. Ne regardez jamais cette vidéo. » On le comprend.