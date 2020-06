Karim Benzema poste une photo de son fils, la ressemblance est saisissante, magnifique !

Karim Benzema est un footballeur professionnel qui évolue au poste d’avant-centre dans l’équipe du Réal de Madrid. Mais c’est footballeur français et en tant que tel, nous aimons prendre de ses nouvelles. Et sur Instagram, les fans de Karim Benzema sont servis. En effet, ce sont régulièrement des photos de ses enfants qui attirent l’attention de ses fans. Karim Benzema est un véritable papa poule qui aime passer du temps auprès de ses enfants. Vous allez découvrir des photos dans cet article qui le prouve. Et aussi constater que son fil lui ressemble énormément !

Karim Benzema, un footballeur de talent et le plus heureux des papas

Karim repend le travail. Depuis le 14 juin dernier, le premier match depuis la fin du confinement s’est tenu pour lui et son équipe. Si le championnat n’est pas encore d’actualité en France, en Espagne c’est repartit. Avec le Réal de Madrid, Karim Benzema gagne son premier match à 3 contre 1 en face d’Eibar. Mais la reprise de son travail n’empêche pas, et n’empêchera visiblement jamais, Karim Benzema de passer de bons moments avec ses enfants. Le père de famille est comblé et il profite apparement de ses enfants autant que possible. D’après les photos d’eux sur son compte Instagram, Karim Benzema est fou d’amour de ses petits trésors.

Voir cette publication sur Instagram Ma Force ❤️ Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema) le 20 Sept. 2019 à 9 :30 PDT

Sous chacune des photos de ses enfants, le joueur de foot inscrit un message touchant. Ainsi, ses fans apprennent que les enfants de Karim Benzema sont sa force, sa volonté, la raison d’aimer et nous en passons. Ses enfants se prénomment Mélia et Ibrahim. Mélia, la fille de Karim Benzema, est née le 3 février 2014. Elle est le fruit de son union avec sa compagne de l’époque, Chloé de Launay. Mais les parents de Mélia finissent pas se séparer. Et Karim Benzema se met en couple avec le mannequin Cora Gauthier qu’il épouse. Ensemble, ils deviennent les parents du petit Ibrahim qui naît le 5 mai 2017.

Voir cette publication sur Instagram The reason why ❤ Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema) le 20 Oct. 2019 à 11 :56 PDT

Le fils de Karim Benzema lui ressemble énormément

Oui, plus le fils de Benzema grandit et plus il lui ressemble. En effet, Karim Benzema va même jusqu’à écrire sous les photos de son fils et lui des messages comme « mini moi ». Il a tout à fait conscience du fait que son petit garçon ait pris pas mal de ses gènes. Et il en est même très fier !

Voir cette publication sur Instagram Mini me ❤️ Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema) le 17 Févr. 2020 à 10 :06 PST

Et effectivement plus le petit garçon grandit et plus il ressemble à son papa. Pour le moment, Ibrahim n’a que trois ans. Mais dans less années à venir il va certainement devenir le portrait craché de son père. Pour Karim Benzema, la relève est assurée. Mais seules les années à venir nous diront ce que les enfants de ce grenade joueur de foot vont faire de leur vie. Il se pourrait pourtant que les talents du papa pour le ballon rond se retrouve dans les aptitudes sportives de ses enfants. Et avec un entraineur comme Benzema à la maison, ils pourront certainement aller très loin !

Voir cette publication sur Instagram 3years ❤️ I Love You Mon Fils ❤️ Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema) le 13 Mai 2020 à 3 :53 PDT

Son amour pour ses enfants est infini

Karim n’a de cesse de montrer à quel point il aime ses enfants. Ils sont pour lui un cadeau du ciel et il les chérit autant que possible. Si la reprise des matchs va le priver de passer autant de temps avec eux qu’il le souhaiterait, il profite néanmoins autant que possible. Sur Instagram, nous pouvons donc voir Karim Benzema s’amuser aussi bien avec son fils qu’avec sa fille. Tous les deux ont la chance de pouvoir compter sur un papa aimant et attentif.

Voir cette publication sur Instagram L’œil du tigre 🇩🇿❤️ #mashallah Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema) le 12 Juin 2020 à 6 :57 PDT

Pour le footballeur professionnel, son métier est une passion dévorante. Mais malgré sa gloire, il sait que la seule valeur valable reste celle qu’il porte à sa famille. Sous la dernière publication en date de Karim Benzema sur Instagram, le footballeur écrit un message émouvant qui le prouve.

Chez Karim Benzema, rien ne peut dépasser l’amour qu’il porte à sa famille

Karim Benzam écrit alors que son sport et son métier sont des éléments essentiels de sa vie. Mais il ajoute que c’est sa famille qui lui donne tout. Pour lui, rien ne comptera jamais davantage à ses yeux que ses enfants. Et c’est une attitude que ses fans saluent toujours en commentaires. Ils sont heureux de constater que Karim Benzema est un bon père et qu’il se rend compte de la chance qu’il a de jouer ce rôle. En effet, les enfants considèrent leurs parents comme des modèles. Il leur faut du temps pour réaliser leur imperfections et comprendre que chaque humain a ses défauts. Par contre, pour le papa Karim Benzema, ses enfants seront absolument parfaits à ses yeux.

Voir cette publication sur Instagram Mon Petit Homme ❤️ Mini Nueve Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema) le 8 Avril 2020 à 12 :26 PDT

Les déclarations d’amour de Karim pour ses enfants ne manquent pas sur Instagram. Et il ne risque pas de s’arrêter de si tôt. Au plus ses enfants grandissent et au plus ils sont sa fierté. Partager ce bonheur avec ses fans lui semble essentiel. Et ses fans sont vraiment très heureux pour lui. En commentaires, Karim Benzema reçoit des centaines de messages de félicitations et de vœux de bonheur pour l’avenir.