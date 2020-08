Karine Ferri à la plage en “mini bikini”, la toile est conquise ! (photo)

Karine Ferri: La présentatrice passe des vacances dans le sud en famille, avec son mari Yoann Gourcuff et leurs deux enfants. Pour l’ex-Miss World France 2000, il n’y a aucune raison de profiter de l’été ailleurs.

Et pour une bonne raison qu’elle confiait récemment à Télé-Loisir : “Ça a toujours été très important pour moi de passer mes vacances dans le sud de la France car j’en suis originaire et toute ma famille vit là-bas. C’est un retour aux sources qui me permet de lâcher prise après les tournages. J’aime tout dans cette région, des odeurs aux chants des cigales en passant par les paysages magnifiques. Je me considère comme une “sudiste” à vie. Mes vacances riment avec simplicité et famille. Je retrouve la maison familiale avec mes parents, mon mari et mes enfants. On profite de la plage pour faire du paddle, du canoë et admirer les fonds marins. Le soir, on organise des compétitions de pétanque avec des amis, accompagnées d’un bon barbecue“.



C’est à Saint-Raphaël qu’elle profite donc de son retour aux sources, entourée de ses deux bambins, Maël et Claudia, respectivement âgés de quatre et deux ans.

Un bronzage des jambes parfait !

Sur son compte instagram, Karine Ferri abreuve de photos sa communauté de 653’000 followers. En maillot de bain, en robe longue, avec son chien, sur un bateau, ses fans peuvent se délecter de ses beaux clichés.

Et la photo qui a eu le plus de succès, c’est celle où l’ex-star de la télé-réalité affiche un grand sourire, assise contre les rochers. Elle écrit : “Quand ton bronzage est de la même couleur que tes rochers préférés“. Il est vrai que son teint hâlé est parfait et il ressort particulièrement bien avec son maillot de bain une pièce blanc. Les compliments ont inondé son compte instagram : “Magnifique”, “Trop jolie”, “Wahou”, “Une sirène”. Une internaute a même rajouté une touche d’humour : “Alors moi, mon bronzage est de la couleur de votre maillot de bain!! 😂😂😂”