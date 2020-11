Karine Ferri apparaît dans une tenue fabuleuse dans Mask Singer, surprise super sexy!

Mask Singer faisait son apparition à la télévision française pour la première fois l’année dernière. Elle a rencontré un tel succès que la revoilà pour une deuxième saison inédite! Il ne reste aujourd’hui plus beaucoup de chanteurs masqués en lice. Et quelle surprise pour le public de Mask Singer que de découvrir que la provocante araignée n’était autre que Karine Ferri! Ses interprétations étaient remarquables. Autant vocalement que visuellement. En effet, les téléspectateurs ont eu leur dose d’émotions et de sensations avec de telles performances. Et à bien y repenser maintenant, qui d’autres pouvaient avoir une telle prestance en portant une tenue d’araignée?

Mask Singer n’a pas fini de nous épater, la finale approche

Karine Ferri a réussi à aller jusqu’aux portes de la finale dans Mask Singer. L’animatrice n’avait pas pensé pouvoir elle aussi loin dans l’aventure. Elle est donc très fière de son parcours malgré son élimination. Le masque est tombé pour Karine Ferri, elle peut donc enfin sortir de son silence. Mask Singer ce sont des prestations à la chaîne et des duels, entre des célébrités masquées. Le public et le jury, composé de quatre vedettes, font leurs possibles pour tenter de découvrir qui se cache derrière les costumes grandioses des candidats. Le tout est animé par l’énergie débordante et la bonne humeur infaillible de Camille Combal. Les candidats de sont plus que quatre en compétition. La finale de Mask Singer approche donc à grands pas.

L’araignée démasquée, Karine Ferri peut ranger son costume. Un costume qui n’était pas sans susciter de vives réactions de la part du public. En effet, il s’agissait d’une araignée très féminine et provocante dans son corset rouge pailleté que le public de Mask Singer a eu la chance d’admirer. Les remarques allaient donc bon train à propos de cette tenue. D’autant que sous son costume, Karine Ferri s’est sentie à l’aise pour oser des danses aguicheuses à souhait. Sur son compte Instagram, l’animatrice salue la production et toutes les personnes investies pour faire de Mask Singer un succès. Elle a adoré cette expérience car derrière son déguisement, elle a enfin pu se lâcher.

Karine Ferri impressionne par ses talents de chanteuse et de danseuse

Karine Ferri n’avait pas honte de danser, de chanter et de faire le show. Elle est heureuse de dire qu’elle a même un nouveau regard sur les araignées qui sont normalement sa phobie. Une belle aventure donc, qui touche certes à sa fin mais que l’animatrice n’oubliera pas de sitôt. Karine Ferri n’était pas l’une des célébrités que le public attendait de retrouver dans Mask Singer. Mais quelle surprise formidable elle a donc fait à ses fans ! Apprendre à chanter et garder son secret pendant tant de temps n’a pas dû être une chose facile pour elle. Chapeau bas pour les performances insoupçonnées de Karine Ferri. Et évidement pour Mask Singer qui est en train de se faire une place de choix dans le cœur des téléspectateurs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karine Ferri (@karineferri)

