Karine Ferri donne chaud à ses abonnés sur Insta. On voit tout, le décolleté est Waouu (PHOTOS)

Karine Ferri ne laisse personne indifférent. Sur son compte Instagram, c’est une panoplie de photographies qui font sensation. L’été et bien là et Karine Ferri rajoute quelques degrés au thermomètre avec ses publications. En effet, elle est égérie d’une marque de prêt-à-porter que propose des pièces sublimes. Il s’agit de la marque Les Petites Bombes et Karine Ferri porte à merveille toutes ses tenues favorites pour le plus grand plaisir de ses fans. Découvrez les dernières photos de l’animatrice de Danse avec les stars qui font parler d’elles.

Karine Ferri est une des personnalités favorites des Français

Karine Ferri est bien connue du grand public. Depuis son apparition dans Le Bachelor, le gentlemen célibataire en 2004, elle enchaîne les succès. En effet, Karine Ferri débute sa carrière en tant que mannequin. Elle est ensuite remarquée en tant que première dauphine de l’élection des Miss World France en l’an 2000. Sur les chaînes du groupe M6, la belle se fait un nom dans le monde du divertissement. Ses activités professionnelles se partagent alors entre le domaine de la mode et celui d’animatrice. Elle est animatrice à la radio aussi bien qu’à la télévision. Aujourd’hui, le grand public la connaît pour être une présentatrice expérimentée mais également un très belle femme. Et ses atouts sont mis en avant lorsqu’elle devient égérie pour Les Petites Bombes depuis le début de l’année 2020.

Ce sont donc de superbes photos que Karine Ferri propose à ses fans sur son compte Instagram. Des photos que vous ne pouvez manquer sous aucun prétexte. Elle rayonne grâce à son sourire radieux et à ses tenues choisies avec goût. De quoi donner envie aux fans de mode de foncer en boutiques pour trouver les mêmes. Mais voyez plutôt la nouvelle robe que porte Karine Ferri et qui ne peut que plaire à ses abonnés.

La nouvelle tenue de Karine Ferri fait réagir internet

La robe de la belle Karine Ferri est pour le moins exceptionnelle. C’est une robe longue et bien ajustée. Les tissus se croisent dans son dos pour faire ressortir l’avant de la robe de la plus belle des manières. D’autant que le personne qui la porte a des atouts indéniables. En effet, le teint hâlé de Karine Ferri est impeccable et va parfaitement bien avec les teintes pastels de sa tenue. C’est un rose clair parsemés de motifs fleuris bleus et jaune. De quoi égayer encore les soirées estivales de la jeune maman. Elle arbore cette belle robe avec une paire de sandale en cuir et opte pour des accessoires très élégants. Car ce sont des bijoux argentés qui vont accentuer davantage le bronzage de Karine Ferri. Un collier assorti à des bracelet qu’elle porte alors sur ses deux poignets.

Instagram s’enflamme devant Karine Ferri en maillot de bain

Karine Ferri fait évidement tourner toutes les têtes sur son passage lorsqu’elle porte cette tenue. Et sur Instagram, c’est le même effet. Car les abonnés de l’animatrice ne vont pas lésiner sur les compliments lorsqu’ils découvrent cette photo. Mais parfois, ils peuvent même être encore plus franc pour lui exprimer leur affection. En effet, quand la belle Karine Ferri se présente en maillot de bain, ses fans en rajoute encore davantage. Dernièrement, c’est un maillot de bain très original qui a attiré les regards des fans de Karine Ferri. Découvrez à quel point elle est capable de porter tous les styles avec classe et élégance.

La famille de l’animatrice passe avant tout

Ce bikini taille haute ne manque pas de mettre Karine Ferri en valeur. Mais c’est à se demander ce qui pourrait ne pas lui aller. En effet, Karine Ferri a de l’expérience en tant que mannequin. Elle est alors capable de porter des pièces sublimes en les mettant en valeur. La jeune femme sait que la confiance en soi est essentielle pour que les tenues soient valorisées. Et elle n’hésite donc pas à jouer les stars devant son miroir. Car c’est une amie de Karine Ferri qui est à l’origine de cette pièce originale. Et l’animatrice souhaite pouvoir lui faire de la publicité tant elle est fière de son travail. Un coup de pouce que son amie ne risque pas d’oublier.

Pour Karine Ferri, l’essentiel réside dans les relations humaines. En effet, elle place en top priorité sa famille dans sa vie. Mais ce sont ses amis et ses relations qui arrivent ensuite. Le travail n’est pas la priorité dans sa vie, ni même les biens matériels. L’important avec ses activités, c’est qu’elle se fasse plaisir et qu’elle agisse avec passion. Car elle pourrait aisément arrêter de travailler et se contenter de l’apport financier de son mari, Yoan Gourcuff, le footballeur professionnel. Mais ce n’est pas le genre de la jeune femme.

Voir cette publication sur Instagram ❤️.. forever and ever . My love. #8juin2019❤️💍💒 . Une publication partagée par Karine Ferri (@karineferri) le 8 Juin 2020 à 1 :29 PDT

Karine Ferri pense également à ses enfants, Maël et Claudia. Si elle fait en sorte de rester épanouie dans sa vie, c’est évidement pour que cela leur soit profitable. Maël est né en 2016 et Claudia en 2018. Elle a encore beaucoup à faire étant donné les jeunes âges de ses enfants. Mais encore une fois, elle ne renonce pas à faire ce qui la fait vibrer. Et c’est la meilleure manière de rester heureuse et de rendre heureux son entourage. Les fans de Karine Ferri ne peuvent que constater à quel point la jeune femme est épanouie, elle est éblouissante.