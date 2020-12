Karine Ferri émeut et bouleverse ses fans avec son appel aux dons pour la recherche…

Karine Ferri reste engagée quoi qu’il arrive à lutter contre la mucoviscidose. C’est un combat qui est devenu le sien lorsqu’elle rencontre, et tombe amoureuse de, Grégory Lemarchal. Décédé à 23 ans, l’ancien petit ami de l’animatrice a marqué sa vie à jamais. Tout comme celle de milliers de personnes qu’il avait su toucher par sa voix d’ange. Aussi, lorsque Karine Ferri appelle aux dons pour aider la recherche contre cette maladie, c’est tout ce passé qui ressurgit. De quoi émouvoir les fans de la maman de Claudia et de Maël. LDPeople vous dévoile ici le message poignant de Karine Ferri, un message qui ne change pas depuis plus de 13 ans maintenant.

Karine Ferri partage un message à ses fans qui a de quoi leur faire couler des larmes

Karine Ferri a fait de son mieux pour aller de l’avant après la perte de son amoureux. Aujourd’hui, elle est mariée, heureuse et maman de deux beaux enfants. Elle sait qu’elle a de la chance d’avoir trouvé cet équilibre dans sa vie. Mais aussi d’être en couple avec une personne qui laisse de la place à son passé. Un passé qui lui collera aux semelles toute sa vie. En effet, comment oublier un amour de jeunesse qui avait toutes les promesses et qui vous est enlevé à cause de la maladie. Grégory Lemarchal, vainqueur de la quatrième saison de la Star Academy, en 2004, nous quitte trois ans plus tard. Un avenir brillant l’attendait mais la mucoviscidose a fini par l’emporter.

Karine Ferri, comme les milliers de fans du chanteur, était inconsolable. Alors, avec la famille de son bien-aimé disparu, elle crée une association qui porte le nom du jeune homme. L’association Grégory Lemarchal reste très importante pour l’animatrice malgré les années qui passent. Son engagement reste le même et elle peut compter sur ses proches pour la soutenir dans sa démarche. LDPeople tenait a relayer son message tout en vous montrant la sincérité de l’implication de l’animatrice. Tous les ans au moins, lorsque l’occasion se présente, la maman de Claudia et de Maël tente d’inciter le public à faire des dons. Récolter des fonds est essentiel pour faire avancer la recherche sur la maladie, faire gagner des années de vie aux malades.

L’animatrice reste fidèle à sa promesse faite à Grégory Lemarchal

Sur Instagram, Karine Ferri appelle donc ses fans à faire comme elle et à donner à la fondation Grégory Lemarchal. De quoi bouleverser ses abonnés qui ont, pour beaucoup, un souvenir très vif de Karine Ferri et de Grégory Lemarchal en couple. Bien qu’elle ait trouvé l’amour dans les bras de Yoann Gourcuff et qu’elle soit totalement épanouie aujourd’hui, il est impossible d’oublier un amour perdu aussi tragiquement. Pour les internautes et pour l’animatrice, ce sont donc des moments très émouvants. Et personne ne peut ignorer que Karine Ferri a des larmes dans le fond des yeux en diffusant son message. Le cœur lourd, elle ne pourra jamais oublié sa rencontre avec le chanteur. L’initial de son prénom est même tatoué sur son corps. “GK” pour Grégory et Karine.